Ajax x Young Boys: onde assistir ao jogo da Liga Europa – 11/03/2021

Ajax e Young Boys se enfrentam nesta quinta-feira (11), na Amsterdam Arena, na Holanda, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Ajax x Young Boys: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN HD, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 599

CLARO/NET : 72

VIVO: 48

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Ajax está em primeiro lugar do Campeonato Holandês com sessenta pontos. Com seis pontos de diferença para o segundo colocado, a equipe da capital holandesa precisa continuar vencendo se quiser manter folga na liderança. Então, no jogo de hoje, Blind é baixa e Brian Brobbey permanece como dúvida.

Por outro lado, o time do Young Boys também está na liderança do Campeonato Suíço com cinquenta e três pontos, ou seja, dezenove pontos de vantagem sob o vice. Ao todo, possui quinze vitórias, oito empates e apenas uma derrota. No jogo desta quinta,

Possíveis escalações

Possível Ajax: Stekelenburg; Tagliafico, Timber, Martínez, Timber; Gravenberch, Kudus, Klaassen; Haller (Neres), Tadic, Antony.

Possível Young Boys: von Ballmoos; Maceiras, Camara, Zesiger, Garcia; Spielmann, Sierro, Rieder, Ngamaleu; Siebatcheu, Mambimbi.

Últimos jogos de Ajax e Young Boys

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana. Então, no sábado (06), o Young Boys ficou no empate em 1 a 1 contra o Vaduz jogando em casa pela 24ª rodada do Campeonato Suíço.

Enquanto isso, o Ajax venceu o Groninger por 3 a 1 na 25ª rodada do Campeonato Holandês.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas de quinta-feira – 11/03/2021