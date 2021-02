Arsenal x Benfica: saiba onde assistir ao jogo da Liga Europa (25/02)

Arsenal e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Estádio Karaiskákis, na Grécia, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de volta pela segunda fase da Liga Europa. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Arsenal x Benfica: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Gabriel, Bellerín; Ceballos, Xhaka; Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Possível Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Pizzi, Gonçalves, Taarabt; Nuñez, Waldschmidt.

Como estão as equipes na temporada?

O Arsenal aparece em 11º com trinta e quatro pontos. Brigando para subir na tabela do Campeonato Inglês, a equipe londrina tem que garantir vitória nos próximos jogos, especialmente porque tem deixado a desejar desde o começo da temporada. Assim, para o jogo desta quinta, o técnico Arteta está sem Rob Holding, enquanto Thomas Partey é dúvida.

Enquanto isso, o Benfica briga para chegar até a liderança do Campeonato Português. Em 4º com trinta e nove, a equipe de Jorge Jesus tem apresentando muitas dificuldades em campo, especialmente contra grandes adversários. Então, o treinador não pode contar com André Almeida e Jardel, ambos lesionados.

Onde vai ser o jogo entre Arsenal x Benfica?

Por conta das restrições pela nova variante do covid-19, a partida acontecerá em Grêcia, em Atenas, no Estádio Karaiskákis, sem torcida. O primeiro jogo também teve que ser transferido para a Itália por conta do mesmo problema.

Últimos jogos

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal foi superado pelo Manchester City em 1 a 0 jogando em casa no domingo (21).

Por fim, o Benfica ficou no empates sem gols também no domingo com o Farense pela 20ª rodada do Português.

