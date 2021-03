Arsenal x Olympiacos hoje (18/03): onde assistir ao vivo e horário

Arsenal e Olympiacos se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Emirates Stadium, na Inglaterra, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de volta pelas oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, o clube inglês venceu por 3 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Arsenal x Olympiacos: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações de Arsenal x Olympiacos

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Gabriel, Soares; Elneny, Partey; Rowe, Willian, Pepé; Lacazette.

Possível Olympiacos: Sá; Lala, Papastathopoulos, M’Vila, Reabciuk; Bruma, Bouchalakis, Camara, Masouras; Valbuena, El-Arabi.

Como estão as equipes na temporada?

Lutando para chegar até a parte de cima do Campeonato Inglês, o Arsenal aparece em 10º com quarenta e um pontos. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou cinco e perdeu onze. Para o jogo de hoje, o técnico Arteta não possui nenhuma baixa em seu elenco, apenas Saka é dúvida já que continue se recuperando.

Por outro lado, o Olympiacos é o líder do Campeonato Grego com sessenta e sete pontos. Ao todo, tem vinte e uma vitórias, quatro empates e uma derrota. Agora, na fase mata-mata da competição, é tido como favorito em seu país. Assim, no confronto de hoje, Ba está de volta no plantel.

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (14). Então, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal derrotou o Tottenham pelo clássico londrino em 2 a 1.

Enquanto isso, o Olympiacos também saiu vitorioso jogando pela 26ª rodada do Campeonato Grego contra o Larissa em 3 a 1.

