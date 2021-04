Arsenal x Slavia Praga: onde assistir ao jogo da Liga Europa – 08/04

Arsenal e Slavia Praga se enfrentam nesta quinta-feira (08), no Emirates Stadium, na Inglaterra, a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida pelas quartas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Arsenal x Slavia Praga: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Arsenal aparece em 10ª posição com quarenta e dois pontos. Precisando recuperar-se na temporada, o time comandado por Arteta vem melhorando o seu desempenho em campo nos últimos jogos, mas ainda não o necessário. Por fim, para o confronto desta quinta, David Luiz e Tierney estão indisponíveis, Odegaard é dúvida e Saka, Rowe e Xhaka estão novamente disponíveis.

Enquanto isso, o Slavia está em primeiro lugar com sessenta e cinco pontos no Campeonato Tcheco, ou seja, catorze pontos de vantagem com o segundo colocado, muito próximo de ser o campeão da temporada. Para o confronto de hoje, Ondrej Kolar deve estar de volta ao elenco.

Possíveis escalações de Arsenal x Slavia Praga

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Pablo, Soares; Elneny, Xhaka; Willian, Pepé; Lacazette, Aubameyang.

Possível Slavia Praga: Vagner (Kolar); Bah, Kacharaba, Zima, Masopust; Holes; Provod, Olayinka, Hromada, van Buren; Kuchta.

Últimos jogos

O Arsenal entrou em campo pela última vez no sábado (03), contra o Liverpool, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, foi derrotado por 3 a 0 no clássico.

Por outro lado, o Slavia ficou no empate sem gols contra o Brno pela 25ª rodada do Campeonato Tcheco.

