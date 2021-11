Bayer Leverkusen x Celtic: onde assistir ao vivo o jogo de hoje – 25/11

Bayer Leverkusen x Celtic – Se quiser se classificar para a segunda fase, a equipe do Bayer Leverkusen precisa vencer o Celtic nesta quinta-feira, 25/11, pela quinta rodada do grupo G na Liga Europa, a partir das 14h45 (horário de Brasília), jogando na BayArena. Saiba as principais informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Bayer Leverkusen e Celtic hoje: O jogo entre Bayer Leverkusen e Celtic hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Liga Europa.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: BayArena, cidade de Leverkusen, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar no grupo G com 10 pontos, o Bayer Leverkusen pode carimbar o seu passaporte para a próxima fase da Liga Europa se vencer o jogo de hoje. Com três vitórias e um empate, os alemães só dependem de si mesmos para chegar o mais longe possível no torneio, sem contar com resultados dos terceiros.

Enquanto isso, o Celtic aparece em terceiro lugar com 6 pontos, ou seja, ainda tem uma pequena ponta de esperança de se garantir na segunda fase da competição e, quem sabe assim, brigar pelo título ao fim da temporada no ano que vem. Com desempenho mediano, os visitantes tem dois triunfos em seu favor e duas derrotas também.

Escalações de Bayer Leverkusen e Celtic:

O time alemão não poderá contar com Baumgartlinger, Mitchel Bakker e Kerem Demirbay. Do outro lado, o Celtic não tem Jullien, Starfelt, Taylor e Dembele.

Bayer Leverkusen: Hrádecky; Tapsoba, Hincapié, Tah, Frimpong; Andrich, Palacios, Diaby, Paulinho; Wirtz, Adli

Celtic: Joe Hart; Ralston, Carter-Vickers, Welsh, Juranovic; Bitton, Turnbull, McGregor; Jota, Abada, Furuhashi

