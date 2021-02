Benfica x Arsenal: saiba onde assistir ao jogo da Liga Europa (18/02)

Benfica e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Estádio Olímpico de Roma, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

Em 4º lugar com trinta e oito pontos, o time do Benfica busca a liderança do Campeonato Português. Entretanto, enfrentar os adversários em campo está sendo complicado, já que a equipe de Jorge Jesus não consegue dominar os rivais e obter resultados. Os desfalques no time de Jorge Jesus são André Almeida, Jardel e Gonçalo Ramos, todos lesionados.

Enquanto isso, o Arsenal está em 10º com trinta e quatro pontos no Campeonato Inglês. Depois de um começo complicado na temporada, a equipe de Arteta conseguiu se recuperar e segue subindo na classificação, com dez vitórias, quatro empates e também dez derrotas. Thomas Partey não viajou para esta partida com o plantel, enquanto Kieran Tierney treinou normalmente.

Possíveis escalações

Possível Benfica: Vlachodimos; Gonçalves, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Pizzi, Everton, Rafa Silva; Nuñez, Seferović.

Possível Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Soares, Bellerín; Ceballos, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Pepe.

Onde vai ser o jogo entre Benfica x Arsenal?

Por conta das restrições do governo português à entrada de viajantes da Inglaterra ao país pela nova variante do covid-19, a partida acontecerá em Roma, na Itália, e sem torcedores no estádio. Além disso, a segunda partida será no Estádio Karaiskákis, em Atenas.

