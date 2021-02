Braga x Roma: onde assistir ao jogo da Liga Europa (18/02)

Braga x Roma – Nesta quinta-feira (18), Braga e Roma se enfrentam a partir das 14h55 (horário de Brasília), no Estádio de Braga, em Portugal, no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Braga x Roma: onde assistir ao jogo da Liga Europa?

O jogo tem transmissão do canal ESPN HD, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 599

CLARO/NET : 72

VIVO: 48

Como estão as equipes na temporada?

Pelo Campeonato Português, o Braga aparece em terceiro lugar com quarenta pontos. Brigando pela liderança da competição, o time precisa somar pontos nas próximas rodadas se quiser diminuir a diferença com o Sporting. Para este confronto, o treinador Carlos Carvalhal está sem André Castro e David Carmo, lesionados.

Enquanto isso, no Campeonato Italiano, a Roma também está em terceiro lugar na tabela com quarenta e três pontos. Atrás do Milan, vice-líder, por seis pontos, o time da capital italiana busca a retomada. Para o jogo de hoje, Paulo Fonseca não tem Smalling.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE. -

Possível Braga: Matheus; Tormena, Silva, Borja; Esgaio, ElMusrati, Novais, Galeno; Piazon, Horta; Ruiz.

Possível Roma: Mirante (Pau Lopez); Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Próximo compromisso de Braga e Roma

Ademais, o jogo de volta acontece no dia 25 de fevereiro, quinta-feira, às 17h, no Estádio Olímpico de Roma.

Pelo Campeonato Italiano, a Roma entra em campo no próximo domingo (21), às 16h45, contra o Benevento, pela 23ª rodada. Enquanto isso, o Braga joga contra o Tondela em casa, também no domingo, a partir das 15h.

Liga Europa 2020/21: confira os confrontos da segunda fase