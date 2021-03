Dínamo de Kiev x Villarreal: onde assistir ao jogo de hoje – 11/03/2021

Dínamo de Kiev e Villarreal se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Estádio de Kiev, na Ucrânia, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Dínamo de Kiev x Villarreal: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como vem as equipes para o confronto?

Em primeiro lugar no Campeonato Ucraniano com quarenta pontos está o Dínamo de Kiev. Com a diferença de quatro pontos contra o segundo colocado, a equipe da capital ucraniana pode aumentar a vantagem que possui na liderança nas próximas rodadas. Então, no jogo de hoje, os anfitriões não possuem nenhuma nova baixa.

Enquanto isso, a equipe do Villarreal aparece em 7ª posição com trinta e sete pontos. Visando alcançar a parte de cima da tabela para, assim, conquistar uma vaga em competições na próxima temporada, o time de Castellón precisa continuar somando pontos e mantendo o bom desempenho em campo. Assim, no confronto desta quinta, Coquelin, Alberto Moreno e Iborra estão indisponíveis.

Possíveis escalações

Possível Dínamo: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Karavaev, Buyalskyi, de Pena; Besyedin.

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Foyth, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Trigueros, Capoue; Gómez, Alcácer, Moreno.

Últimos jogos de Dínamo de Kiev e Villarreal

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana. Na sexta (05), o Villarreal foi derrotado pelo Valencia por 2 a 1 na abertura da 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o Dínamo de Kiev saiu vitorioso do confronto contra o FC Mynai. Jogando em casa no domingo (07), venceu por 3 a 0.

