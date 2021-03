Dínamo x Tottenham hoje (18/03): onde assistir e horário

Dínamo de Zagreb e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Estádio Maksimir, na Croácia, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de volta pelas oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, o time inglês venceu por 2 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Dínamo x Tottenham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar no Campeonato Croata com cinquenta e sete pontos está o Dínamo. Dessa maneira, a equipe segue como favorita para levar o título da temporada ao vencer dezoito jogos, empatar três e perder também três. No jogo de hoje, Sadegh Moharrami ainda não pode jogar.

Enquanto isso, o Tottenham está em 8ª posição com quarenta e cinco pontos. Com o intuito de retomar a parte de cima da tabela, ao todo possui treze vitórias, seis empates e nove derrotas. Então, em seu plantel, Mourinho não pode contar com Son, Joe Rodon e Hojbjerg, enquanto Harry Kane e Lo Celso estão de volta.

Possíveis escalações de Dínamo x Tottenham

Possível Dínamo: Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Leovac; Ademi, Ivanusec, Jakic, Orsic, Majer, Petkovic.

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchéz, Reguillón, Doherty; Ndombelé, Sissoko; Lamela, Bale, Bergwijn; Kane.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (14). Assim, o Tottenham foi derrotado no clássico londrino pelo Arsenal em 2 a 1 pela 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Por outro lado, o Dínamo venceu fora de casa o NZ Varazdin por 5 a 0 em partida da 25ª rodada do Campeonato Croata.

Zlatan Ibrahimovic: conheça a trajetória do craque sueco