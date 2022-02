Dínamo Zagreb x Sevilla: onde assistir e horário da Liga Europa hoje 24/02

Confira onde assistir e horário do jogo do Sevilla. Foto: Reprodução / Sevilla Oficial / www.sevillafc.es

Dínamo Zagreb x Sevilla se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, no Estádio Maksimir, em Zagreb, às 14h45 (Horário de Brasília) pelo jogo de volta nos playoffs da Liga Europa. Onde vai passar o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde vai passar Dínamo Zagreb x Sevilla

O jogo do Dínamo Zagreb e Sevilla hoje vai ter transmissão no serviço de streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Data: 24/02/2022

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, na Croácia

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

Depois de ser derrotado no jogo de ida fora de casa, o elenco do Dínamo espera dar a volta por cima e conquistar a sua vantagem no confronto desta quinta-feira, especialmente por jogar em casa e com a sua torcida em peso para ajudar os jogadores. Por fim, no Campeonato Croata, segue em primeiro com 50 pontos.

Enquanto isso, o Sevilla se mantém em segundo lugar no Campeonato Espanhol com 51 pontos, lutando pela liderança com o Real Madrid tendo apenas seis pontos a menos do que o rival. O sucesso também se reflete na Liga Europa, onde o clube venceu por 3 a 1 o primeiro jogo.

Escalação de Dínamo Zagreb e Sevilla

O elenco anfitrião não tem novas baixas para o jogo de hoje.

Do outro lado, os espanhóis não poderão contar com Lamela, Suso e Montiel, lesionados.

Dínamo Zagreb: Livakovic; Franjic, Sutalo, Théophile-Catherine; Gojak, Ristovski, Ademi, Bockaj; Orsic, Petkovic, Juric

Sevilla: Bono; Koundé, Diego Carlos, Corona, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic; Ocampos, Rafa Mir, El-Haddadi

Confira o último jogo do Dínamo Zagreb x Sevilla.

