Eintracht Frankfurt x Betis: onde assistir e horário do jogo hoje (17/03)

Nesta quinta-feira, Eintracht Frankfurt e Betis entram em campo no Deutsche Bank Park, na Alemanha, a partir das 17h, na partida de volta das oitavas de final da Liga Europa de 2022. A seguir, os detalhes e onde assistir o jogo do Eintracht Frankfurt x Betis ao vivo.

No jogo de ida, o time alemão venceu por 2 a 1, garantindo a vantagem para si. Por isso, precisa apenas de um empate. Já os visitantes tem que ganhar de qualquer maneira com três gols ou mais.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Betis

O jogo entre Eintracht Frankfurt x Betis vai ser transmitido hoje ao vivo no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

O torcedor pode assistir o jogo através da plataforma por assinatura, disponível no site (www.starplus.com) ou aplicativo.

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Frankfurt venceu a primeira partida e, por isso, tem a vantagem do seu lado. Entretanto, tem pela frente um grande oponente para disputar a classificação até as quartas de final. O grupo deve colocar em campo os melhores jogadores do seu plantel e disputar até o fim a vantagem. Por fim, no Campeonato Alemão, o time está em nono lugar com 37 pontos.

Enquanto isso, o Betis conseguiu marcar um gol para diminuir a diferença entre os dois em campo, mas mesmo assim ainda tem um longo caminho a percorrer. Dessa maneira, deve colocar em campo os seus principais jogadores e só então garantir-se na próxima fase. No Campeonato Espanhol, aparece em quinto lugar com 49 pontos.

Escalações de Eintracht Frankfurt x Betis:

Os anfitriões não poderão contar com Danny Da Costa, Ache, Ramaj e Rode, lesionados.

Provável Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; N’Dicka, Hinteregger, Lucas Melo; Knauff, Jakic, Sow, Kostic; Lindstrom, Maury, Kamada

Guardado, Moreno, Camarasa, Tello e Montoya são os desfalques dos visitantes.

Provável Betis: Bravo; Sabaly, Pezella, González, Ruibal; Willian Carvalho, Rodríguez, Canales, Fékir; Juanmi, Willian José

Último jogo Eintracht Frankfurt x Betis:

A última partida entre Eintracht Frankfurt e Betis realizada aconteceu na quarta-feira passada, em 9 de março, pelo jogo de ida das oitavas de final na Liga Europa em 2022.

O time alemão venceu por 2 a 1, jogando fora de casa, com gols de Kostic e Kamada. Fekir descontou para os espanhóis.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da Liga Europa hoje

Sete partidas das oitavas de final serão realizadas nesta quinta-feira. Os oito vencedores se juntam ao RB Leipzig, já classificado após a desqualificação do Spartak Moscow.

Estrela Vermelha x Rangers – 14h45

Galatasaray x Barcelona – 14h45

Bayer Leverkusen x Atalanta – 14h45

Monaco x Braga – 14h45

Eintracht Frankfurt x Betis – 17h

West Ham x Sevilla – 17h

Lyon x Porto – 17h

+ Quando e onde assistir o sorteio quartas Champions League 2022