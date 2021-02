Estrela Vermelha x Milan: onde assistir ao jogo da Liga Europa (18/02)

Estrela Vermelha e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Estádio Estrela Vermelha, em Belgrado, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Estrela Vermelha x Milan: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como estão as equipes na temporada?

Pelo Campeonato Sérvio, o Estrela Vermelha está em primeiro lugar com cinquenta e nove pontos. Ao todo, possui dezenove vitórias, dois empates e nenhuma derrota, liderando com folga. A equipe da casa não possui nenhuma nova baixa em seu elenco.

O Milan aparece em segundo lugar do Campeonato Italiano com quarenta e nove pontos depois de perder a liderança para a Inter. Agora, entra em campo no fim de semana em busca de retomar o topo. No plantel, está sem Brahim Díaz, além da possível estreia de Mandžukić nesta quinta.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE. -

Possível Estrela Vermelha: Borjan; Rodic, Milunovic, Degenek, Jagic; Petrovic, Sanogo; Gavric, Ivanic, Fardou Ben, Pavkov.

Possível Milan: Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Próximo compromisso de Estrela Vermelha x Milan

Assim, o jogo de volta entre as equipes acontece no dia 25 de fevereiro, quinta-feira, às 17h, no Giuseppe Meazza, em Milão.

No fim de semana as equipes também entram em campo. Pelo Campeonato Italiano, o Milan protagoniza o derby de Milão contra a Internazionale no domingo (21), às 11h, pela 23ª rodada. Enquanto isso, o Estrela Vermelha joga contra o Spartak Subotica também no domingo, às 13h05.

Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol