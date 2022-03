Estrela Vermelha x Rangers: onde assistir e horário do jogo hoje (17/03)

Estrela Vermelha x Rangers se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 14h45, no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, pela partida de volta nas oitavas da Liga Europa de 2022. A seguir, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

No primeiro jogo das oitavas, o elenco do Rangers venceu por 3 a 0 a equipe da Sérvia e, por isso, tem a vantagem ao seu lado para se classificar até a próxima fase.

Onde assistir Estrela Vermelha x Rangers?

A partida entre Estrela Vermelha e Rangers terá transmissão ao vivo do streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

O elenco do Estrela Vermelha perdeu a primeira partida das oitavas da Liga Europa. Agora, jogando em casa com a pressão da torcida em seu favor, o time sérvio espera garantir a classificação custe o custar, colocar em campo nesta quinta todos os seus melhores jogadores. Por fim, no Campeonato Sérvio, está em primeiro lugar com 72 pontos.

Enquanto isso, o Rangers vem de vitória com três gols, ficando cada vez mais próximo da classificação até a próxima etapa da competição. Por isso, deve colocar em campo todos os seus jogadores titulares. Para chegar até as quartas, precisa apenas de um simples empate.

Prováveis escalações de Estrela Vermelha x Rangers:

Nikolic não está apto para jogar em campo hoje.

Provável Estrela Vermelha: Borjan; Piccini, Erakovic, Dragovic, Rodic; Sanogo, Smic, Katai; Kanga, Ivanic, Omoijuanfo

Aos visitantes, Hagi não estará em campo nesta quinta-feira.

Provável Rangers: McGregor; Balogun, Bassey, Goldson, Tavernier; Kamara, Jack, Lundstram, Aribo; Kent, Morelos

Último jogo Estrela Vermelha x Rangers:

A última vez que Estrela Vermelha e Rangers se enfrentaram aconteceu em 10 de março de 2022, pelas oitavas de final da Liga Europa.

O time do Rangers venceu por 3 a 0, com gols de Tavernier, Morelos e Balogun.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Quando vai ser o sorteio da Liga Europa?

O sorteio das quartas de final da Liga Europa vai acontecer na sexta-feira, 18 de março de 2022, a partir das 08h, horário de Brasília, em Nyon, na sede da UEFA, na Suíça.

As oito equipes vencedores das oitavas serão sorteadas, em um mesmo pote, sem regras de disputas, ou seja, times do mesmo país podem se enfrentar. O RB Leipzig é o único classificado neste momento.

