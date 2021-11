Galatasaray x Olympique de Marseille: onde assistir e horário – 25/11

Buscando a classificação, as equipes Galatasaray x Olympique de Marseille se enfrentam nesta quinta-feira, 25/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo E da Liga Europa no NEF Stadyumu. Confira as informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Galatasaray x Olympique de Marseille: O jogo entre Galatasaray e Olympique de Marseille hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: NEF Stadyumu, cidade de İstanbul, na Turquia

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar no grupo com 8 pontos, o Galatasaray venceu duas partidas e empatou as outras duas na temporada da disputa. Por isso, se vencer o confronto desta quinta-feira, está classificado para a segunda fase da Liga Europa. O outro resultado que garante o elenco é somente um empate com tropeços dos rivais na rodada.

Enquanto isso, o Olympique aparece em terceiro lugar no grupo com 4 pontos, ou seja, empatou os quatro jogos que enfrentou até o momento. Dessa maneira, os franceses correm contra o tempo para quem sabe chegar até a segunda fase do torneio de forma direta mesmo que pareça impossível.

Escalações de Galatasaray x Olympique de Marseille:

Enquanto os turcos não podem contar com Boey, Elabdellaoui e Arda Turan, lesionados, os franceses não tem Payet, peça fundamental no ataque.

Galatasaray: Muslera; Aanholt, Marcão, Nelsson, Yedlin; Kutlu, Antalyali; Cicaldau, Akturkoglu, Morutan; Dervisoglu

Olympique de Marseille: López; Lirola, Saliba, Caleta-car, Peres; Kamara, Guendouzi; Harit, Gerson, Under; Milik

Leia também:

Champions League 2021/22: classificação dos grupos após 5ª rodada