Granada x Napoli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo (18/02)

Granada e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Estádio Nuevo Los Cármenes, na Espanha, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Granada x Napoli: onde assistir ao jogo da Liga Europa?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como as equipes chegam para o jogo?

O Granada aparece em 8ª posição com trinta pontos no Campeonato Espanhol. Assim, com o propósito de alcançar uma vaga para a próxima temporada, precisa somar pontos nas próximas rodadas. No fim de semana, perdeu para o Atlético de Madrid. Ademais, o time entra em campo com muitas lesões no plantel. Entre eles, Neyder Lozano, Milla, Quini, Roberto Soldado, Luis Suárez, Germán e Ángel Montoro.

Enquanto isso, pelo Campeonato Italiano o Napoli segue em 5º lugar com quarenta pontos, lutando para alcançar Inter de Milão e Napoli na liderança. Dessa maneira, o time venceu treze jogos, empatou um e perdeu sete. Para o confronto de hoje, está sem Lozano, o goleiro Ospina, Petagna, Mertens, Hysaj, Manolas e Koulibaly.

Possíveis escalações

Possível Granada: Silva; Duarte, Foulquier, Neva, Sanchez, Vallejo; Montoro, Herrera, Eteki, Machis, Kenedy; Molina.

Possível Napoli: Meret; Rrahmani, Lorenzo, Maksimović, Mario Rui; Bakayoko, Zieliński; Fabian Ruiz, Politano, Insigne, Osimhen.

Próximo compromisso de Granada x Napoli

Ademais, a segunda partida entre Granada e Napoli na segunda fase da Liga Europa acontece no dia 25 de fevereiro, quinta-feira, às 14h55, no Estádio Diego Armando Maradona.

Já no fim de semana, o Napoli enfrenta a Atalanta no domingo (21), às 14h, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Do outro lado, o Granada joga contra o Huesca também no domingo, às 14h30.

Liga Europa 2020/21: confira os confrontos da segunda fase