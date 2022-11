Jogo da Lazio hoje onde vai passar ao vivo e horário (03/11/2022)

Tanto Feyenoord quanto Lazio disputam as vagas para as próximas rodadas na Liga Europa da temporada

Valendo a classificação para as oitavas de final na Europa League, as equipes de Feyenoord e Lazio disputam os três pontos nesta quinta-feira, às 14h45 (Horário de Brasília), pela sexta e última rodada do grupo F. O jogo da Lazio hoje vai ser no Feyenoord Stadium, na Holanda, com transmissão ao vivo.

Feyenoord x Lazio

Em terceiro lugar com 5 pontos, o Feyenoord tem pouquíssimas chances de se classificar. O clube holandês realiza o seu desejo se vencer a rodada com dois gols ou mais na diferença, ou se ganhar e o Sturm perder. Para assumir a liderança terá que ganhar e o Midtjylland também, além de descontarem a diferença no saldo. O time contabiliza até aqui uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, a Lazio segue na liderança do grupo com 8 pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe só precisa vencer e torcer por tropeço do Sturm para avançar até a próxima fase como líder, mas se empatar, aí terá de torcer o dobro pelo rival não vencer na rodada.

Onde assistir o jogo da Lazio hoje ao vivo

O jogo da Lazio hoje terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e Star +, plataforma de streaming, a partir das duas e quarenta e cinco da tarde (horário de Brasília).

O canal ESPN detém com exclusividade os direitos de imagens da Liga Europa na temporada. O torcedor deve sintonizar a emissora para curtir todas as emoções do embate.

Se você não é assinante da TV fechada pode assistir no Star +, plataforma de streaming. Baixe o aplicativo e entra com o seu usuário e senha no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium, na Holanda

TV: ESPN 4

Online: Star +

Arbitragem: Irfan Peljto

Escalações:

Provável escalação do Feyenoord: Bijlow; López, Hancko, Trauner, Geertruida; Timber, Kokçu, Szymanski; Dilrosun, Danilo e Jahanbakhsh.

Provável escalação da Lazio: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antônio, Basic; Felipe Anderson, Cancellieri e Zaccagni.

Os anfitriões não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

Para os italianos, Marco Bertini, Patric e Immobile continuam indisponíveis, de acordo com o clube.

