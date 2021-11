Jogo do Brondby x Lyon hoje: onde assistir, horário e escalações (25/11)

Pela quinta rodada da Liga Europa, as equipes de Brondby x Lyon se enfrentam nesta quinta-feira, 25/11, a partir das 17h (horário de Brasília), no grupo A pela BayArena. Dessa maneira, confira as principais informações para assistir ao jogo do Lyon hoje.

Onde assistir jogo do Lyon hoje: O jogo entre Brondby e Lyon hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Liga Europa.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: BayArena, cidade de Leverkusen, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na lanterna do grupo com apenas 2 pontos, o Brondby luta pela vice-liderança e, quem sabe assim, passar da fase até os playoffs das eliminatórias. Com apenas dois empates e duas derrotas, os donos da casa esperam contar com a força da torcida para elevar o desempenho para seguir lutando pela chance.

Enquanto isso, o Lyon já está classificado de maneira antecipada ao completar 12 pontos nas quatro rodadas. Hoje, entra em campo apenas para cumprir tabela e, quem sabe, melhorar o seu desempenho para fechar com chave de ouro após conquistar o triunfo quatro vezes.

Escalações de Brondby x Lyon:

Enquanto os anfitriões não tem novas baixas para o jogo de hoje, os franceses não poderão contar com Adelaide, Dubois e Marcelo.

Brondby: Hermansen; Rosted, Maxso, Heggenheim; Radosevic; Bruus, Mensah, Ben Slimane, Frendrup; Uhre, Hedlund

Lyon: Lopes; Gusto, Silva, Lukeba, Henrique; Thiago Mendes, Caqueret; Lucas Paqueta, Aouar, Ekambi; Kadewere

