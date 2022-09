Jogo do Manchester United hoje: onde vai passar DE GRAÇA e horário (8/9)

Tem Cristiano Ronaldo em campo hoje! Pela primeira rodada do grupo E na Liga Europa, o jogo do Manchester United hoje vai ser contra o Real Sociedad nesta quinta, 8 de setembro. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford. Saiba em qual canal vai passar jogo do Manchester United hoje e como assistir de graça.

Integram também o grupo E da Liga Europa na temporada as equipes de Sheriff e Omonia. Ambos se enfrentam nesta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos.

Qual canal vai passar jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje vai passar na TV Cultura e ESPN, a partir das 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir a partida pelo serviço de streaming Star +.

Comemore torcedor, porque a partida nesta quinta-feira terá transmissão também no canal aberto! A TV Cultura, disponível pelo canal principal, no estado de São Paulo, e afiliadas por diferentes locais do país, com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro.

Para quem já está acostumado a assistir na TV fechada, o canal da ESPN é outra maneira de acompanhar todos os lanches da rodada de estreia nesta quinta-feira. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Prefere assistir online? a plataforma do Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens do canal da ESPN apenas para assinantes. Diferentes pacotes com filmes, séries e canais da Disney estão disponíveis no site www.starplus.com entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Para assinantes, basta acessar pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV.

Manchester United x Real Sociedad

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

Arbitragem: Marco Di Bello

VAR: Massimiliano Irrati

Rodada: Primeira rodada do grupo E

Onde assistir jogo do Manchester United hoje: TV Cultura, ESPN e Star +

Manchester United e Real Sociedad histórico em jogos

As equipes de Manchester United e Real Sociedad se enfrentaram em 4 oportunidades na história do futebol, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

São 2 vitórias para o Manchester e 2 empates, ou seja, o time espanhol ainda busca a sua primeira vitória com relação aos ingleses. A primeira vez que se enfrentaram foi em 2013, pela fase de grupos da Champions League.

Mais tarde, eles se reencontraram na fase dos playoffs da Liga Europa na temporada passada. No primeiro confronto o Manchester venceu por 4 a 0, enquanto na volta o placar de empate sem gols confirmou a classificação do time de Cristiano Ronaldo.

Confira como foi uma das últimas partidas entre as equipes.

Escalações de Manchester United x Real Sociedad:

O técnico Erik confirmo em coletiva que Anthony Martial segue fora, enquanto garantiu a permanência de Cristiano Ronaldo no time titular para a estreia da Liga Europa, quem sabe ao lado de Antony.

Provável escalação de Manchester United: Dúbravka; Luke Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; Casemiro, Fred, Van de Beek; Elanga, Cristiano Ronaldo e Antony.

Os visitantes espanhóis possuem baixas importantes no plantel. Oyarzabal e Merquelanz continuam fora por lesões, enquanto trabalham no departamento médico do clube.

Provável escalação de Real Sociedad: Remiro, Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Méndez, Merino, David Silva; Cho e Sadiq.

Últimos jogos de Manchester United e Real Sociedad:

MANCHESTER UNITED:

Leicester 0 x 1 Manchester United – Quinta-feira, 10/09 – Campeonato Inglês

Manchester United 3 x 1 Arsenal – Domingo, 04/09 – Campeonato Inglês

REAL SOCIEDAD:

Elche 0 x 1 Real Sociedad – Sábado, 27/08 – Campeonato Espanhol

Real Sociedad 1 x 1 Atlético de Madrid – Sábado, 03/09 – Campeonato Espanhol

Leia também: Afinal, quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira?