Jogo do Zenit x Betis hoje na Liga Europa: onde assistir e horário – 17/02

Abrindo as disputas da segunda fase na Liga Europa, as equipes de Zenit x Betis entram em campo nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando às 14h45 (Horário de Brasília), no Estádio São Petersburgo, na Rússia, na partida de ida. Saiba o horário e onde assistir o jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Zenit x Betis hoje ao vivo

O jogo do Zenit e Betis hoje na Liga Europa vai passar na ESPN 4 (TV Paga) e no Star + (Serviço da Streaming) para todo o Brasil a partir das duas e quarenta e cinco tarde no horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) e aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Como estão as equipes?

O Zenit não passou nem perto de garantir o seu passaporte para as oitavas da Champions. No grupo H, o elenco terminou em terceiro lugar com 5 pontos atrás de Chelsea e Juventus com oito pontos de diferença. Por isso, caiu para disputar a competição secundária da UEFA na temporada.

Enquanto isso, o elenco do Betis fechou em segundo lugar no grupo G com o total de 10 pontos, isto é, só ficou três pontos atrás do Bayer Leverkusen pela liderança. Por isso, vai disputar os playoffs da Liga Europa nesta quinta e, se vencer, tem a vantagem para si.

Escalação do jogo do Zenit e Betis

O grupo russo não apresenta novos desfalques no plantel de jogadores.

Do outro lado, Bravo, Montoya e Fekir são desfalques.

Zenit: Kerzhakov; Rakitskiy, Barrios, Christyakov; Wendel, Douglas Santos, Kuzyaev, Karavaev; Claudinho, Malcom, Dzyuba

Betis: Silva; Bellerín, Marc Bartra, Pezzella, Álex Moreno; William Carvalho, González; Rodri, Joaquin, Tello; Iglesias

Confira um dos melhores momentos do Zenit na Champions.

