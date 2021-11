Leicester x Légia Varsóvia: onde vai passar, horário e escalações (25/11)

Em confronto direto pelo grupo C, as equipes Leicester x Légia Varsóvia entram em campo nesta quinta-feira, 25/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da Liga Europa no King Power Stadium. Saiba as principais informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Leicester x Légia Varsóvia hoje? O jogo entre Leicester e Légia Varsóvia hoje terá transmissão ao vivo do canal TV Cultura, na TV aberta disponível para todo o Brasil, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: TV Cultura

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em último lugar no grupo com 5 pontos, o Leicester espera contar com o bom desempenho nos gramados jogando nesta quinta-feira para continuar buscando a classificação até a próxima fase. Com uma vitória, dois empates e um jogo perdido, os ingleses precisam vencer de qualquer maneira hoje e na próxima, além de torcer por tropeços.

Enquanto isso, o Légia vem em terceiro lugar com 6 pontos, ou seja, tem a vantagem diante do adversário de hoje mas, ainda assim, tem que ganhar o confronto e seguir torcendo também por derrotas dos outros times do grupo C na Liga Europa. Por fim, venceram duas partidas e perderam as outras duas que disputaram.

Escalações de Leicester x Légia Varsóvia:

O técnico do Leicester, Brendan Rodgers, não poderá contar com Ricardo Pereira e Youri Tielemans, ainda indisponíveis por lesões. Já os visitantes não tem novas baixas no plantel.

Leicester: Schmeichel; Soyuncu, Amartey, Vestergaard; Soumaré, Bertrand, Maddison, Ndidi, Castagne; Vardy, Pérez

Légia Varsóvia: Miszta; Wieteska, Jedrzejczyk, Johansson; Yuri Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Luquinhas, Emreli, Kastrati

