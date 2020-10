A Liga Europa, torneio que reúne as mais variadas equipes de diferentes países do continente europeu, chega a sua segunda rodada pela fase de grupos. Ao todo, a bola rola em vinte e quatro partidas em um só dia, nos horários 14h55 e 17h. Entretanto, apenas oito destes jogos possuem transmissão. Saiba onde assistir:

Liga Europa: onde assistir?

Os jogos da Liga Europa são exibidos nos canais ESPN, ESPN Brasil, Fox Sports e Fox Sports 2 transmitem os confrontos. Ademais, saiba quais jogos você pode assistir.

Milan x Sparta Praga – 14h55 – ESPN Brasil

Arsenal x Dundalk – 17h – ESPN Brasil

AEK x Leicester – 14h55 – ESPN

Real Sociedad x Napoli – 17h – ESPN

Antwerp x Tottenham – 14h55 – Fox Sports

Benfica x Standard Liège – 17h – Fox Sports

Lille x Celtic – 14h55 – Fox Sports 2

Roma x CSKA Sofia – 17h – Fox Sports 2

Como está a competição até o momento?

São doze grupos com quatro times, ao passo que os dois primeiros se classificam para a próxima fase. Dessa maneira, veja como está a situação de cada um pela Liga Europa.

GRUPO A

A equipe Cluj lidera, contudo, vê a Roma logo atrás com a mesma pontuação. Young Boys e CSKA Sofia seguem zerados, pois não venceram ou empataram.

GRUPO B

Arsenal e Molde seguem empatados com três pontos, mas Dundalk e Rapid Viena também estão iguais, entretanto, estão sem pontos.

GRUPO C

O Bayer Leverkusen e Hapoel Be’er Sheva estão na mesma, entretanto com o alemão na ponta. Slavia Praga e Nice seguem em busca de conquistar os primeiros pontos.

GRUPO D

Benfica é o líder, mas encontra o Rangers logo atrás. Por outro lado, Lech Poznan e Standard Liège querem mudar o cenário.

GRUPO E

Granada está na liderança, com três pontos. Em segundo lugar, o Omonia, junto com o PAOK, com um ponto cada. PSV está com zero, já que foi derrotado na semana passada.

GRUPO F

AZ Alkmar e Real Sociedad estão com três, mas com o holandês na primeira posição. Napoli e Rijeka vão em busca do primeiro ponto nesta quinta.

GRUPO G

Braga e o inglês Leicester também possuem três já que venceram, com AEK Atenas e Zorya zerados, mas em busca de pontos.

GRUPO H

Lille é líder do grupo, com o italiano Milan logo atrás, onde conquistou três pontos ao vencer o Celtic na rodada passada. Celtic e Sparta Praga vem logo atrás, sem pontos marcados.

GRUPO I

Villareal e Maccabi Tel Aviv seguem com três pontos, enquanto isso, Qarabag e Sivasspor não contam nenhum.

GRUPO J

O Tottenham e o Royal Antwerp marcam três pontos, todavia com o inglês na ponta do grupo. Ludogorets e LASK Linz não pontuaram.

GRUPO K

Todos no grupo, sendo CSKA Moscou, Wolfsberger, Dínamo Zagreb e Feyenoord empataram na semana passada e, por isso, estão com um cada.

GRUPO L

Hoffenheim e Slovan Liberec seguem com três pontos, mas com o alemão na frente. Gent e Estrela Vermelha aparecem com o intuito de garantir pontos.

Outros jogos da rodada da Liga Europa

Ademais, estes jogos da Liga Europa também acontecem na segunda rodada da competição. Entretanto, nenhum deles tem transmissão.