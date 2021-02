Lille x Ajax: saiba onde assistir ao jogo da Liga Europa (18/02)

Lille e Ajax se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Stade Pierre-Mauroy, na França, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Lille x Ajax: onde vai passar o jogo da Liga Europa?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 462

OI TV: 111

Como vem as equipes para o confronto?

O Lille aparece na liderança do Campeonato Francês com cinquenta e cinco pontos, tendo um de vantagem sob o vice-líder Paris Saint-Germain. Para hoje, o técnico Christophe Galtier não pode contar com Benjamin André e Xeka suspensos, enquanto Burak Yilmaz está lesionado.

Enquanto isso, o Ajax está em primeiro lugar no Campeonato Holandês com cinquenta e três pontos, ou seja, vantagem de seis pontos. Dessa maneira, tem dezessete vitórias, dois empates e duas derrotas. Para o confronto de hoje, entra em campo sem o goleiro Onana e Sébastien Haller.

Possíveis escalações de Lille x Ajax

- PUBLICIDADE. -

Possível Lille: Maignan; Celik, Fonte, Djaló, Reinildo; Luiz Araújo, Soumaré, Renato Sanches, Bamba; Ikoné, David.

Possível Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Tagliafico, Blind; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Tadic, Antony, Neres.

Próximo compromisso das equipes

A partida de volta entre as equipes do Lille e Ajax acontecem no dia 25 de fevereiro, quinta-feira, às 14h55, na Amsterdam Arena.

Enquanto isso, os times entram em campo no fim de semana. Pela 26ª rodada do Campeonato Francês, o Lille joga contra o Lorient-Bratgne no domingo (21), às 13h05. Já o Ajax também entra em campo no domingo pelo Campeonato Holandês diante do Sparta Roterdã, às 16h.

David Neres: conheça o fenômeno do Ajax, cria da base do São Paulo