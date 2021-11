Lokomotiv Moscou x Lazio: onde assistir, horário e escalações – 25/11

Buscando a classificação para a segunda fase da Liga Europa, o confronto entre Lokomotiv Moscou x Lazio promete pegar fogo nesta quinta-feira, 25/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília) pela quinta rodada do grupo E no Estádio Lokomotiv de Moscou. Saiba as principais informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Lokomotiv Moscou x Lazio: O jogo entre Lokomotiv Moscou e Lazio hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Liga Europa.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Lokomotiv de Moscou, cidade de Moscou, na Rússia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em última posição do grupo E com 2 pontos, o Lokomotiv está praticamente sem chances de classificação neste momento. Com apenas dois empates e duas derrotas, entra em campo apenas para cumprir tabela na posição. Porém, contando com a força da torcida, espera fazer uma partida de qualidade para a festa dos apaixonados.

Enquanto isso, a Lazio segue em busca da classificação na Liga Europa. Ocupando a segunda posição com 5 pontos, tem que ganhar o confronto desta quinta e torcer por um tropeço do Galatasaray, que também entra em campo. Se o elenco perder ou empatar, aí a disputa vai para a última rodada.

Escalações de Lokomotiv Moscou x Lazio:

Os russos sentirão a falta de Miranchuk, Magkeev, Zhemaletdinov e Anjorin, lesionados. Do outro lado, os italianos não podem contar com Immobile, ainda no departamento médico.

Lokomotiv Moscou: Khudyakov; Rybus, Barinov, Jedvaj, Nenakhov; Beka, Kulikov, Maradishvil; Smolov, Lisakovich, Kamano

Lazio: Strakosha; Lazzari, Acerbi, Felipe, Hysaj; Cataldi, Basic, Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro

