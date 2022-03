Lyon x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo na Liga Europa

Com início a partir das 17h, nesta quinta-feira, as equipes de Lyon e Porto se enfrentam no Parc Olympique Lyonnais, na França, pela partida de volta nas oitavas de final da Liga Europa de 2022. A seguir, confira quais são os detalhes e onde assistir o jogo do Lyon x Porto ao vivo.

No jogo de ida, o Lyon saiu na frente ao vencer por 1 a 0. Agora, o empate classifica o elenco francês, enquanto os portugueses precisam vencer com dois gols ou mais.

Onde assistir Lyon x Porto

O jogo do Lyon x Porto vai passar hoje ao vivo no canal ESPN, na TV paga, a partir das 17h (Horário de Brasília).

O torcedor também pode assistir o jogo de hoje através do streaming Star +, plataforma por assinatura, disponível no site (www.starplus.com) ou aplicativo.

Como estão as equipes na temporada?

O Lyon fez uma campanha excepcional na fase de grupos. Pelo grupo A, terminou em primeiro lugar com 16 pontos, ou seja, venceu cinco partidas e empatou apenas uma. Nas oitavas de final, venceu a partida e ganhou a vantagem no placar, precisando de um simples empate para se classificar. No Campeonato Francês, aparece em décimo com 41 pontos.

Enquanto isso, o Porto entra em campo nesta quinta-feira buscando o resultado positivo de qualquer maneira. O clube chegou na competição depois de terminar em terceiro lugar na Champions, enfrentando a Lazio nos playoffs para chegar até aqui. Por isso, precisa vencer com dois ou mais gols de vantagem. Por fim, no Campeonato Português, está em primeiro lugar com 70 pontos.

Escalações de Lyon x Porto:

O elenco francês não tem novas baixas para o jogo desta quinta-feira.

Provável Lyon: Anthony Lopes; Emerson, Lukeba, Dubois; Thiago Mendes, Ndombele, Caqueret, Lucas Paquetá; Ekambi, Faivre, Dembele

Do outro lado, Otávio cumpres suspensão enquanto Manafá e Andrade estão fora.

Provável Porto: Diogo Costa; Mbemba, João Mário, Sanusi, Cardoso; Uribe, Vieira, Vitinha, Aquino; Taremi, Martínez

Último jogo Lyon x Porto

O último encontro de Lyon e Porto aconteceu em 10 de março de 2022, última quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final na Liga Europa.

O time francês saiu na frente por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá na metade do segundo tempo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da Liga Europa hoje

Sete partidas das oitavas de final serão realizadas nesta quinta-feira. Os oito vencedores se juntam ao RB Leipzig, já classificado após a desqualificação do Spartak Moscow.

Estrela Vermelha x Rangers – 14h45

Galatasaray x Barcelona – 14h45

Bayer Leverkusen x Atalanta – 14h45

Monaco x Braga – 14h45

Eintracht Frankfurt x Betis – 17h

West Ham x Sevilla – 17h

Lyon x Porto – 17h

