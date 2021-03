Manchester United x Milan: onde assistir e escalações – 11/03/2021

Manchester United e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Old Trafford, na Inglaterra, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Manchester United x Milan: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

O time do Manchester United está em segundo lugar no Campeonato Inglês com cinquenta e quatro pontos. Ao todo, venceu quinze jogos, empatou nove e perdeu quatro. Ainda vivo na busca pela liderança, a diferença com o Manchester City é de catorze pontos. Dessa maneira, no jogo de hoje, Rashford, De Gea, van de Beek, Pogba, Juan Mata estão fora, enquanto Cavani é dúvida.

Do outro lado, a equipe do Milan também aparece em segundo lugar do Campeonato Italiano. Então, com seis pontos a menos que o líder, precisa continuar vencendo e, além disso, torcer por tropeços da Inter. No confronto desta quinta, Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer, Rebic e Hernández estão indisponíveis.

Possíveis escalações

Possível Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Daniel James, Bruno Fernandes, Grenwood; Martial.

Possível Milan: Donnarumma; Calabria, Dalot, Tomori, Romagnoli; Meité, Kessie; Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Rafael Leão.

Últimos jogos de Manchester United e Milan

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (07). Assim, o Manchester United venceu o Derby de Manchester contra o City por 2 a 0 jogando fora de casa pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Enquanto isso, o Milan também saiu vitorioso na 26ª rodada do Campeonato Italiano. Por 2 a 0, venceu o Verona.

