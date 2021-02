Manchester United x Real Sociedad: onde assistir e escalações (25/02)

Manchester United e Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Old Trafford, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta pela segunda fase da Liga Europa. No primeiro confronto, os ingleses venceram por 4 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Manchester United x Real Sociedad: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

O Manchester United está em segundo lugar com quarenta e nove pontos. Brigando pela liderança com o City, possui dez pontos a menos que o rival. Dessa maneira, tendo a vantagem no confronto, deve poupar alguns jogadores. Paul Pogba, Scott McTominay, Donny van de Beek e Edinson Cavani estão fora.

Enquanto isso, o Real Sociedad permanece em 5º com quarenta e um pontos. Depois de liderar o Campeonato Espanhol no começo da temporada, a equipe não conseguiu manter o bom desempenho em campo e caiu na tabela. Agora, precisa somar pontos para retomar a posição. Então, para o confronto desta quinta, o time espanhol não tem Robin Le Normand e Luca Sangalli.

Possíveis escalações

Possível Manchester United: Henderson (De Gea); Williams, Tuanzebe, Telles, Bailly; Matic, Fred; Daniel James, Mata, Greenwood; Martial.

Possível Real Sociedad: Remiro; Nacho Monreal, Zubeldia, Sagnan, Gorosabel; Illarramendi, David Silva, Merino; Oyarzabal, Januzaj, Isak.

Últimos jogos de Manchester United e Real Sociedad

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu por 3 a 1 o time do Newcastle no domingo (21) jogando em casa.

Por fim, o Real Sociedad venceu por 4 a 0 o Alavés no domingo (21) pela 24ª rodada do Espanhol.

