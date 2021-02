Milan x Estrela Vermelha: onde assistir ao jogo da Liga Europa (25/02)

Milan e Estrela Vermelha se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Giuseppe Meazza, na Itália, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta pela segunda fase da Liga Europa. No primeiro confronto, as equipes empataram em 2 a 2. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Milan x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como estão as equipes na temporada?

O Milan está em segundo lugar do Campeonato Italiano com quarenta e nove pontos. Dessa maneira, permanece apenas quatro pontos atrás da Inter, sua rival. Para o confronto de hoje, Bennacer é dúvida, enquanto Kessie e Ibrahimović também.

Enquanto isso, o Estrela Vermelha aparece em primeiro lugar com sessenta e dois pontos no Campeonato Sérvio, com vantagem de seis pontos para o vice-líder. Assim, venceu vinte jogos, empatou dois e não perdeu nenhum. Então, para o jogo desta quinta, a equipe não possui Rodic, expulso na partida de ida.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Milan: Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Rebic; Leão (Ibrahimovic).

Possível Estrela Vermelha: Borjan; Pankov, Milunovic, Degenek; Gobeljic, Petrovic, Sanogo, Ivanic; Kaku, Falcinelli, Nabouhane.

Últimos jogos de Milan e Estrela Vermelha

Pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan perdeu o Derby de Milão por 3 a 0 para a rival Inter de Milão no domingo (21) jogando em casa.

Por fim, também pela 23ª rodada do Campeonato Sérvio, o time do Estrela Vermelha venceu o Spartak Subotica por 2 a 1 no domingo.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quinta-feira (25)