Molde x Granada hoje (18/03): onde assistir e horário

Molde e Granada se enfrentam nesta quinta-feira (18), na Puskás Aréna, na Hungria, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de volta pelas oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, o time espanhol venceu por 2 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Molde x Granada: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como vem as equipes para o confronto?

A temporada para o Molde ainda não começou e, por isso, o time norueguês deve entrar com tudo no confronto de hoje para garantir a vaga nas quartas da Liga Europa. Enquanto isso, Ellingsen foi expulso no jogo passado e agora não cumpre suspensão.

Enquanto isso, o Granada aparece em 8ª posição com trinta e seis pontos. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou seis e perdeu onze, tendo o propósito de garantir uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Assim, em seu plantel, Foulquier, Lozano, Suárez estão fora.

Possíveis escalações de Molde x Granada

Possível Molde: Linde; Haugen, Risa, Sinyan, Pedersen; Aursnes, Hussain; Andersen, Eikrem, Knudtzon; Sigurðarson.

Possível Granada: Silva; Diaz, Perez, Duarte, Vallejo; Eteki, Gonalons; Kenedy, Puertas, Molina; Soldado.

Últimos jogos

No último domingo (14), o Granada venceu o Real Sociedad por 1 a 0 em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogos ao vivo na TV hoje (18/03): onde assistir e horários