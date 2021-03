Olympiacos x Arsenal: onde assistir ao jogo da Liga Europa – 11/03/2021

Olympiacos e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Estádio Karaiskakis, na Grécia, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Olympiacos x Arsenal: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

O Olympiacos está em primeiro lugar com Campeonato Grego com sessenta e quatro, ou seja, dezesseis pontos de vantagem sob o vice-líder. Ao todo, venceu vinte jogos, empatou quatro e perdeu somente um. No jogo de hoje, o goleiro Ba segue como dúvida no plantel.

Por outro lado, o Arsenal não faz uma boa temporada no Campeonato Inglês, já que aparece em 10º com trinta e oito pontos. Com o propósito de conquistar uma vaga na Champions para o ano que vem, o time comandado por Arteta precisa melhorar o seu desempenho e campo e continuar vivo na disputa. Então, no confronto desta quinta, Emile Smith Rowe é dúvida.

Possíveis escalações de Olympiacos x Arsenal

Possível Olympiacos: Sá; Lala, Papastathopoulos, Holebas, Reabciuk; M’Vila, Bouchalakis; Valbuena, Fortounis, Bruma; El-Arabi.

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Pablo, Soares; Elneny, Xhaka; Willian, Pepé; Lacazette, Aubameyang.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana. No sábado (06), o Arsenal ficou no empate com o Burnley em casa, por 1 a 1, na 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Enquanto isso, o Olympiacos venceu o Lamia por 3 a 0 jogando em casa na 25ª rodada do Campeonato Grego.

