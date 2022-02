Olympiacos x Atalanta: onde vai passar na TV, horário e escalações 24/02

As equipes de Olympiacos x Atalanta disputam o jogo de volta dos playoffs na Liga Europa nesta quinta-feira, 24/02, no Estádio Karaiskakis, em Pireu, a partir das 14h45 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde vai passa o jogo do Olympiacos x Atalanta:

O jogo do Olympiacos e Atalanta hoje vai passar no streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 24/02/2022

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Espanha)

Local: Estádio Karaiskakis, em Pireu, na Grécia

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

Após a derrota no jogo de ida pelos playoffs da Liga Europa, o elenco do Olympiacos promete fazer de tudo em campo para tirar a vantagem dos adversários e lutar pela classificação até a próxima fase da competição. Enquanto isso, no Campeonato Grego, o elenco aparece em primeiro lugar com 59 pontos.

Do outro lado, basta um empate para a Atalanta se classificar na próxima etapa do torneio internacional. O bom desempenho em campo dá ao time visitante a confiança necessária para chegar longe na competição, mesmo depois de ter sido eliminado da Champions. Por fim, aparece em quinto lugar no Campeonato Italiano com 44 pontos.

Escalação de Olympiacos e Atalanta:

Rodrigues é o único desfalque dos anfitriões para o jogo desta quinta-feira.

Do outro lado, os italianos ainda não podem contar com Palomino, Zapata, Muriel e Miranchuk.

Olympiacos: Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Reabciuk, Camara, M’Vila, Lala; Tiquinho, Masouras, Onyekuru

Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Malivoskyi

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.