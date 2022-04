Onde assistir Atalanta x RB Leipzig ao vivo e horário Liga Europa (14/04)

Atalanta e RB Leipzig se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 13h45 (horário de Brasília), no jogo de volta pelas quartas de final da Liga Europa, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, na Itália. Confira as informações e saiba onde assistir Atalanta x RB Leipzig ao vivo.

Quem vencer vai jogar contra Braga ou Rangers.

Horário do jogo da Atalanta x RB Leipzig

A partida entre Atalanta e RB Leipzig nesta quarta-feira, 14 de abril, vai começar às 13h45, uma e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

O Estádio Atleti Azzurri d’Italia, na cidade de Bérgamo, na Itália, é quem vai receber a partida das quartas de final da Liga Europa hoje. O espaço é mais conhecido por ser a casa da Atalanta.

A transmissão no Brasil vai acontecer no período da tarde já que, em terras italianas, o jogo vai começar durante a noite, já que Bérgamo está 5 horas à frente de Brasília.

Onde assistir Atalanta x RB Leipzig ao vivo

O jogo do Atalanta e RB Leipzig hoje vai passar no canal ESPN 4 (TV fechada) e o Star + (serviço de streaming por assinatura).

A emissora da ESPN pode ser encontrada apenas em operadoras de TV por assinatura, como a Sky, Claro, Oi e Vivo, com transmissão do jogo de hoje para todos os estados do Brasil.

A segunda opção é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Atalanta x RB Leipzig ao vivo

Data: 13/04/2022

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, na cidade de Bérgamo

Arbitragem: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do jogo do Atalanta e RB Leipzig

O elenco da Atalanta vem de derrota no fim de semana para o Sassuolo pelo Campeonato Italiano. Agora, mantém concentração total para o jogo desta quinta-feira na Liga Europa. Contando com o apoio da sua torcida em casa, o time italiano precisa vencer o jogo por qualquer resultado se quiser se classificar até a semifinal.

Por outro lado, o RB Leipzig também fez uma boa partida no jogo de ida. Por isso, vai manter o desempenho para buscar a vitória seja como for mesmo fora de casa. No Campeonato Alemão, o grupo vem de uma sequência de mais de cinco rodadas sem perder, o que aumenta a confiança do elenco alemão ainda mais.

Escalação do Atalanta: Musso, Palomino, Rafael Tolói, Demiral, Zappacosta, De Roon, Freuler, Hateboer, Koopmeiners, Pasalic e Muriel

Escalação do RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Gvardiol, Laimer, Henrichs, Olmo, Kampl, Angeliño, Nkunku e André Silva

Último jogo de Atalanta x RB Leipzig

As equipes se enfrentaram apenas uma vez. O jogo da semana passada, válido pelas quartas de final da Liga Europa, foi o último jogo entre Atalanta e RB Leipzig.

Na ocasião, as equipes empataram em 1 x 1, com gols de Zappacosta contra e Muriel.

Assista no vídeo os melhores momentos do último jogo entre os times.

