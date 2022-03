Onde assistir Bayer Leverkusen x Atalanta ao vivo e horário (17/03)

Nesta quinta-feira, Bayer Leverkusen e Atalanta entram em campo a partir das 14h45, na BayArena, na Alemanha, pelo jogo de volta nas oitavas da Liga Europa de 2022. Dessa maneira, confira a seguir onde assistir ao jogo do Bayer Leverkusen x Atalanta ao vivo.

No primeiro jogo, o elenco italiano ganhou por 3 a 2 e, por isso, basta um empate para ter a classificação. Já os alemães precisam ganhar com três gols ou mais.

Onde assistir Bayer Leverkusen x Atalanta?

O jogo entre Bayer Leverkusen x Atalanta tem a transmissão ao vivo no streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

O torcedor pode acompanhar através do computador pelo site oficial da plataforma (www.starplus.com) ou pelo aplicativo, além da SmarTV.

Em desfalque no placar agregado, o Bayer Leverkusen entra em campo nesta quinta-feira precisando de dois gols ou mais para carimbar o seu passaporte até as quartas da Liga Europa. Isso porque o seu adversário marcou três vezes e, por isso, como o gol fora de casa não tem mais validade, o que determinará será o valor total do resultado.

Enquanto isso, a Atalanta mantem-se com a vantagem do seu lado e, por isso, precisa apenas de um simples empate na partida de hoje. Entretanto, o clube promete colocar em campo os seus melhores jogadores e partir para cima com o lado ofensivo de todas as maneiras, programando um bom embate entre os dois concorrentes.

Escalações de Bayer Leverkusen x Atalanta:

Wirtz, Bellarabi e Lunev são os desfalques dos anfitriões para hoje.

Provável Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Palacios, Aránguiz, Adli, Diaby; Alario, Azmoun

Do lado dos italianos, apenas Zapata não poderá entrar em campo.

Provável Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi e Muriel

Último jogo Bayer Leverkusen x Atalanta

O último encontro entre Bayer Leverkusen e Atalanta foi realizado em 10 de março de 2022, quinta-feira, pelo jogo de ida nas oitavas de final da Liga Europa.

Os italianos venceram por 3 a 2, com dois gols de Malinovskyi e um de Muriel. Aránguiz e Diaby descontaram aos alemães.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos hoje da Liga Europa

Sete partidas das oitavas de final serão realizadas nesta quinta.

Estrela Vermelha x Rangers – 14h45

Galatasaray x Barcelona – 14h45

Bayer Leverkusen x Atalanta – 14h45

Monaco x Braga – 14h45

Eintracht Frankfurt x Betis – 17h

West Ham x Sevilla – 17h

Lyon x Porto – 17h

