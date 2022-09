Onde assistir Feyenoord x Sturm hoje? horário na Liga Europa (15/09)

Para se manter na liderança do grupo F pela Liga Europa, o Feyenoord recebe o Sturm nesta quinta-feira, 15 de setembro, às 13h45 (horário de Brasília), no Feyenoord Stadium. Válida pela segunda rodada da competição, saiba onde assistir Feyenoord x Sturm hoje ao vivo.

Também estão no grupo F as equipes de Lazio e Midtjylland pela Liga Europa.

Onde assistir Feyenoord x Sturm hoje ao vivo

O jogo do Feyenoord e Sturm hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, às 13h45 (horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

A partida nesta quinta-feira não conta com transmissão em nenhum canal de televisão. Por isso, a única maneira de acompanhar ao vivo os melhores lances do embate será através do Star +, aplicativo de streaming.

Para ter acesso completo na programação do streaming é necessário ser assinante. Por diferentes pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, o torcedor tem acesso aos filmes, séries e desenhos, além dos diversos canais de televisão fechada.

Basta acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV para acompanhar ao vivo o jogo da Liga Europa.

Feyenoord x Sturm:

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium

Arbitragem: Jérôme Brisard

VAR: Paolo Valeri

Onde assistir Feyenoord x Sturm hoje: Star +

Feyenoord x Sturm: como estão as equipes na temporada?

O Feyenoord não teve a estreia que gostaria na Liga Europa. Pela primeira rodada, o elenco holandês foi derrotado pela Lazio em goleada e, com o resultado, segue na lanterna da competição. Por isso, utilizará o confronto desta quinta-feira como a grande oportunidade de ganhar os três primeiros pontos para brigar na parte de cima da classificação. Pelo Campeonato Holandês, o Feyenoord está em segundo lugar com 16 pontos.

Aos holandeses, apenas Marciano e Lutsharel Geertruida seguem fora.

Provável escalação do Feyenoord: Bijlow; Hancko, López, Trauner, Pederson; Timber, Kokçu, Idrissi, Dilrosun; Walemark e Danilo.

Já o Sturm, por outro lado, venceu o Midtjylland dentro de casa. Com os três pontos, se mantém na vice-liderança com desvantagem no saldo de gols diante da Lazio. Agora, terá a oportunidade de brigar pela primeira posição com a equipe italiana, mas torcendo por um tropeço também na rodada desta quinta-feira. Pelo Campeonato Austríaco, ocupa a terceira posição com 15 pontos conquistados em quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Herland cumpre suspensão e por isso não pode jogar hoje.

Provável escalação do Sturm: Slebenhandl; Wuthrich, Gazibegovic, Affengruber, Dante; Prass, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Tom; Emegha e Boving.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), o Feyenoord venceu o Sparta Roterdã por 3 a 0, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Holandês. Os gols foram de Kokçu, Giménez e Javairo.

Também no domingo, o Sturm venceu o Austria Klagenfurt por 2 a 0, fora de casa, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Austríaco.

Quais são os jogos da Liga Europa hoje ao vivo?

Com quinze partidas, a segunda rodada da Liga Europa será realizada nesta quinta, 15 de setembro, com transmissão ao vivo em todo o país ao vivo.

São trinta e duas equipes disputam a classificação na fase de grupos até as oitavas de final, onde apenas o primeiro colocado avança. O segundo lugar vai para os playoffs da competição, enquanto o terceiro disputará a Conference League.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Quinta-feira – 13h45

Real Sociedad x Omonia – 13h45

Olympiacos x Freiburg – 13h45

Sheriff x Manchester United – 13h45

Feyenoord x Sturm – 13h45

Qarabag x Nantes – 13h45

Monaco x Ferencváros – 13h45

Trabzonspor x Estrela Vermelha – 13h45

Midtjylland x Lazio – 13h45

Quinta-feira

Rennes x Fenerbahce – 16h

Bodo/Glimt x Zurich – 16h

Roma x HJK – 16h

Dínamo de Kiev x AEK Larnaca – 16h

Braga x Union Berlin – 16h

Betis x Ludogorets – 16h

Union x Malmo – 16h

Leia também: Convocação Seleção Brasileira hoje: veja os nomes escolhidos por Tite