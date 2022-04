Onde assistir Frankfurt x Barcelona ao vivo: horário e canal de graça 07/04

Equipe do Barcelona disputa o primeiro jogo das quartas na Liga Europa nesta quinta-feira, 7 de abril

Nesta quinta-feira, Frankfurt e Barcelona se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no jogo de ida pelas quartas de final da Liga Europa 2022, no Deutsche Bank Park, na Alemanha. Saiba quais são os detalhes da transmissão e onde assistir Frankfurt x Barcelona ao vivo.

Onde assistir Frankfurt x Barcelona ao vivo

Onde assistir Frankfurt x Barcelona ao vivo hoje vai ser na TV Cultura, ESPN e Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

A emissora da TV Cultura transmite de graça, através da TV aberta, para todos os estados do Brasil a partida de Liga Europa. Já a ESPN também disponibiliza a transmissão, mas lembrando que o canal só está disponível em operadoras por assinatura.

A segunda opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Frankfurt x Barcelona ao vivo hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park, na Alemanha

Onde assistir: TV Cultura, ESPN e Star +

Arbitragem: Srdjan Jovanović

Provável escalação do Frankfurt e Barcelona

Escalação do Frankfurt: Kevin Trapp, Ndicka, Hinteregger, Tuta, Sow, Kostic, Jakic, Knauff, Borré, Kamada e Lindstrom

Escalação do Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Alba, Eric García, De Jong, Busquets, Pedri, Traoré, Aubameyang e Memphis Depay

O Eintracht Frankfurt fez uma excelente campanha na primeira fase da Liga Europa. Agora, chegou a vez de mostrar do que é capaz no mata-mata da competição, onde precisa vencer o jogo desta quinta-feira para poder seguir em busca do título internacional. Jogando em casa, o grupo espera ter o triunfo da força da torcida em seu apoio.

Enquanto isso, o Barcelona chegou até a Liga Europa desacreditado depois de ser eliminado ainda na fase de grupos pelo Benfica e Bayern de Munique. Nos playoffs, superou o Napoli e, depois, nas oitavas de final, bateu o Galatasaray mesmo fora de casa. Sob o comando de Xavi, o grupo promete um grande jogo na tarde de hoje.

Assista no vídeo a seguir como foi o jogo das quartas do Barcelona.

Chaveamento da Liga Europa

Oito equipes disputam as quartas de final da Liga Europa em 2022. Após o sorteio, ficou definido que o vencedor do confronto entre RB Leipzig ou Atalanta vai jogar contra o Braga ou Rangers. Além disso, o time que aparece em primeiro na chave sempre faz o jogo de ida em casa.

Já o West Ham e Lyon vão jogar diante do Frankfurt ou Barcelona na semifinal. Na final, o vencedor da semifinal dois será o mandante do jogo.

Confira detalhadamente o chaveamento da Europa League.

Vencedor de RB Leipzig/Atalanta x Vencedor de Braga/Rangers

Vencedor West Ham/Lyon x Vencedor Eintracht Frankfurt/Barcelona

