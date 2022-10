Onde assistir jogo do Arsenal hoje na Liga Europa e horário – 06/10

O Arsenal recebe o Bodo/Glimt hoje, quinta-feira, às 16h (Horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo A na Liga Europa. O palco do confronto é o Emirates Stadium, em Londres, por isso saiba onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo em confronto decisivo pela liderança.

Onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo

A TV Cultura, ESPN e o Star + transmitem o jogo do Arsenal hoje às 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível na TV aberta, a Cultura exibe a disputa entre Arsenal e Bodo/Glimt ao vivo com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro. O site da emissora (www.cultura.uol.com.br) também retransmite as imagens de graça ao público.

Outra opção é a ESPN, disponível na TV fechada para assinantes. O torcedor deve obter o canal em sua programação se quiser acompanhar o futebol internacional. Em outro caso, o serviço de streaming Star + também é responsável pela transmissão do jogo desta quinta-feira.

Por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, dá para assinar o pacote de transmissão pelo site www.starplus. com e assistir nos aplicativos para celular, tablet, computador e smartv.

Informações do jogo do Arsenal x Bodo/Glimt hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Harm Osmers

Local: Emirates Stadium, em Londres

Onde assistir jogo de hoje: TV Cultura, ESPN e Star +

Em duas rodadas, o Arsenal conquistou 3 pontos, em segundo lugar no grupo A. Dentro de casa, entra em campo nesta quinta-feira para lutar pela liderança em confronto direto com o Bodo. Se vencer, ultrapassa o adversário na classificação com seis pontos, favorito até a próxima etapa da competição.

Do outro lado, o Bodo/Glimt faz bonito até aqui com 4 pontos conquistados em uma vitória e um empate. Com o triunfo nesta quinta-feira, o elenco norueguês permanece com a vantagem na primeira posição, uma vez que ficará ainda mais próximo da fase seguinte, as oitavas de final.

Prováveis escalações de Arsenal x Bodo/Glimt

O técnico Arteta não poderá contar com Elneny e Rowe, lesionados.

Escalação do Arsenal hoje: Turner; Tierney, Holding, Tomiyasu, Soares; Fábio Vieira, Lokonga, Odegaard; Gabriel Martinelli, Nketiah e Marquinhos.

Aos noruegueses, Sondre Fet segue como o único machucado no plantel de jogadores do Bodo.

Escalação do Bodo/Glimt hoje: Haikin; Høibråten, Sampsted, Lode, Wembangomo; Vetlesen, Beng, Saltnes; Mvuka, Salvesen e Solbakken.

Classificação da fase de grupos na Liga Europa

Trinta e duas equipes disputam a primeira fase na Liga Europa da UEFA, a competição secundária do futebol europeu. Divididas em oito grupos de quatro, disputam seis rodadas onde somente o primeiro colocado avança até as oitavas de final.

O segundo lugar de cada grupo vai aos playoffs.

GRUPO A

1 Bodo/Glimt – 4 pontos

2 Arsenal – 3 pontos

3 PSV – 1 ponto

4 Zurich – 0 pontos

GRUPO B

1 Rennes – 4 pontos

2 Fenerbahce – 4 pontos

3 AEK Larnaca – 3 pontos

4 Dínamo – 0 pontos

GRUPO C

1 Betis – 6 pontos

2 Ludogorets – 3 pontos

3 Roma – 3 pontos

4 HJK – 0 pontos

GRUPO D

1 Braga – 6 pontos

2 Union – 6 pontos

3 Union Berlin – 0 pontos

4 Malmo – 0 pontos

GRUPO E

1 Real Sociedad – 6 pontos

2 Manchester United – 3 pontos

3 Sheriff – 3 pontos

4 Omonia – 0 pontos

GRUPO F

1 Feyenoord – 3 pontos

2 Midtjylland – 3 pontos

3 Lazio – 3 pontos

4 Sturm – 3 pontos

GRUPO G

1 Freiburg – 6 pontos

2 Qarabag – 3 pontos

3 Nantes – 3 pontos

4 Olympiacos – 0 pontos

GRUPO H

1 Ferencváros – 6 pontos

2 Trabzonspor – 3 pontos

3 Monaco – 3 pontos

4 Estrela Vermelha – 0 pontos

