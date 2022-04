Onde assistir jogo do Barcelona x Eintracht Frankfurt hoje e horário (14/04)

Alerta de jogão na Liga Europa hoje! Em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final, Barcelona e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), jogando no Camp Nou, na Espanha. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Barcelona hoje.

O jogo de ida nas quartas foi 1 x 1. Totalmente aberto, quem vencer se classifica para a semifinal da Liga Europa contra o vencedor entre Lyon ou West Ham. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada e, se necessário, os pênaltis vão acontecer.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona e Eintracht Frankfurt hoje, quinta-feira em 14 de abril, pelas quartas de final da Liga Europa, vai ser transmitido na TV Cultura (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star + (Streaming), a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora da Cultura vai transmitir para todos os estados do Brasil o jogo nesta quinta. O canal aberto tem o direito de transmissão do torneio até o fim desta temporada. Por isso, basta sintonizar pela televisão ou site (www.cultura.uol.com.br) e assistir aos lances.

Para quem já está acostumado, o canal ESPN vai transmitir o duelo também para todo o país. Além de disponibilizar as imagens na TV, a Disney também retransmite o confronto da Liga Europa no Star +, serviço de streaming por assinatura do canal.

Seja pelo site ou aplicativo, basta escolher o pacote, acessar o portal (www.starplus.com), e, pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês, assinar a plataforma. É possível acompanhar o Star + na SmarTV, aplicativo para Android e iOS, tablets e até mesmo computador.

Data: 14/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, na Espanha.

Arbitragem: Artur Dias (Portugal)

Onde assistir: TV Cultura, ESPN e Star +

+ Quartas de final da Liga Europa 2022: confrontos, datas e chaveamento

Barcelona e Eintracht Frankfurt na Liga Europa

Depois de um começo difícil na temporada, o Barcelona de Xavi quer confirmar o favoritismo em busca do título no torneio. O elenco espanhol chegou até a Liga Europa depois de ficar em terceiro no grupo E da Champions. Nos playoffs, venceu o Napoli com cinco gols e, nas oitavas, o Galatasaray. Precisando da vitória, vai contar com a torcida apaixonada em seu favor em casa.

Enquanto isso, o Frankfurt vê a oportunidade desta quinta-feira como a única de salvar a sua temporada, próxima do fim tanto pelo Campeonato Alemão como também no torneio internacional. Em primeiro lugar no grupo D com 12 pontos, os alemães marcaram três vitórias e três empates na primeira fase. Depois, passou facilmente pelo Betis onde, com classificação nas quartas, encontrou o favorito Barcelona.

Escalação do Barcelona x Eintracht Frankfurt

Escalação do Barcelona: Ter Stegen, Alba, Araújo, Lenglet, Eric García, Pedri, Gavi, De Jong, Fernan Torres, Traoré e Aubameyang

Escalação do Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp, Hinteregger, Hasebe, Ndicka, Jakic, Knauff, Rode, Kostic, Borré, Lindstrom e Kamada

Último jogo do Barcelona x Eintracht Frankfurt

Na última quinta-feira, 7 de abril, Barcelona e Eintracht Frankfurt se enfrentaram pela última vez, em partida válida pelas quartas de final da Liga Europa em 2022.

Por 1 x 1, as equipes ficaram na igualdade em campo. Knauff abriu o placar aos 48 minutos para os alemães, enquanto Fernan Torres empatou aos 66 do segundo tempo. Lucas Silva, do Frankfurt, foi expulso na metade da etapa final.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.

Aproveite e siga o DCI no Google News