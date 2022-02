Onde assistir DE GRAÇA jogo do Barcelona x Napoli hoje na Liga Europa

O confronto entre Barcelona e Napoli é o grande destaque da segunda fase na Liga Europa. Com a bola rolando às 14h45 (Horário de Brasília) nesta quinta-feira, 17/02, as equipes disputam no Camp Nou, na Espanha, pela partida de ida na competição. Agora, confira onde assistir o jogo do Barcelona hoje.

Onde vai passar o jogo do Barcelona x Napoli hoje

O jogo do Barcelona e Napoli hoje na Liga Europa vai passar na TV Cultura (TV aberta), ESPN (TV Paga) e no Star + (Serviço da Streaming) para todo o Brasil a partir das duas e quarenta e cinco tarde pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) e aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Como estão as equipes na Liga Europa

O elenco do Barcelona entra em campo depois de empatar com o Espanyol no fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Agora, o grupo vai estrear na Liga Europa depois de ficar fora da Champions ao terminar em terceiro lugar do grupo E com 7 pontos, atrás do Benfica e Bayern.

Enquanto isso, o elenco do Napoli terminou em segundo lugar a fase de grupos com 10 pontos, com a diferença no saldo de gols fazendo o desempate pelo grupo C. Agora, o clube italiano tem pela frente um grande adversário e, por isso, promete colocar os melhores jogadores em campo.

Escalação do jogo do Barcelona x Napoli

Xavi continua sem Sergi Roberto, Braithwaite, Ansu Fati, Umtiti e Araújo por lesões.

Do outro lado, Politano, Lobotka e Lozano são os desfalques.

Barcelona: Ter Stegen: Dest, Pique, Mingueza, Alba; de Jong, Busquets, Gonzalez; Torres, Aubameyang, Gavi

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

