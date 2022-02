Onde assistir jogo do Betis x Zenit hoje e horário na Liga Europa – 24/02

Betis x Zenit entram em campo nesta quinta-feira, 24/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, pelo jogo de volta nos playoffs da Liga Europa. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor descobre a seguir.

Onde assistir jogo do Betis x Zenit hoje

A partida entre Betis e Zenit vai passar no canal ESPN 4, além do streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 24/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquia)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, na Espanha

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O time espanhol venceu o russo na primeira partida dos playoffs por 3 a 2 e, por isso, tem a vantagem para si no jogo desta quinta-feira. Para se classificar, basta um empate ou até mesmo uma pequena vitória em seu favor e estará dentro das oitavas de final da Liga Europa. Por fim, aparece em terceiro lugar no Campeonato Espanhol com 46 pontos.

Enquanto isso, o Zenit fez um bom jogo na semana passada, mas não conseguiu a vantagem mesmo jogando em casa na Liga Europa. Agora, espera consertar o erro e garantir-se na próxima fase da competição internacional. O elenco aparece em primeiro lugar no Campeonato Russo com 38 pontos.

Escalação de Betis e Zenit

Montoya e Miranda são os desfalques dos anfitriões.

Do outro lado, Kritsyuk está fora.

Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, González, Álex Moreno; Guardado, Rodriguez, Joaquín, Ruibal; Jaunmi, Willian José

Zenit: Kerzhakov; Douglas Santos, Karavayev, Chistyakov, Rakitskiy; Wendell, Claudinho, Barrios, Malcom; Kuzyaev, Dzyuba

Relembre como foi o primeiro jogo entre Betis x Zenit.

