Onde assistir Borussia Dortmund x Rangers hoje e horário ao vivo 17/02

Confira onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo. Foto: Reprodução / Borussia Dortmund @BlackYellow

Abrindo as disputas da segunda fase na Liga Europa, o Borussia Dortmund recebe o Rangers nesta quinta-feira, 17/02, a partir das 14h45 (Horário de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha, pelo jogo de ida. Confira onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo.

Onde assistir Borussia Dortmund ao vivo hoje

O jogo do Borussia Dortmund e Rangers hoje na Liga Europa vai ser transmitido no Star + (Serviço da Streaming) para assinantes a partir das duas e quarenta e cinco da tarde pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Segunda fase da Liga Europa

Depois de terminar em terceiro lugar no grupo C da Champions, o Borussia Dortmund garantiu a classificação nos playoffs na competição secundária da UEFA. Agora, tem pela frente um grande desafio se quiser chegar longe na competição. No último fim de semana, o grupo venceu o Union Berlin pelo Campeonato Alemão.

Enquanto isso, o Rangers se garantiu em segundo lugar no grupo A com 8 pontos, isto é, coleciona até o momento na competição duas vitórias, dois empates e duas derrotas em sua conta. Se ganhar o jogo de hoje, garante a vantagem do confronto para si já que está jogando fora de casa.

Borussia Dortmund: Kobel; Schulz, Zagadou, Hummels, Akanji; Bellingham, Dahoud, Emre Can; Marco Reus, Malen, Haaland (Brandt)

Rangers: McGregor; Barisic, Bassey, Goldson, Tavernier; Arfield, Kamara, Aribo; Kent, Roofe, Diallo

Confira um dos grandes momentos do Borussia Dortmund na Champions.

