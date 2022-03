Onde assistir jogo do Galatasaray x Barcelona ao vivo e horário (17/03)

Galatasaray e Barcelona protagonizam grande embate nesta quinta-feira, a partir das 14h45, no NEF Stadyumu, na Turquia, pelo jogo de volta das oitavas de final na Liga Europa. Dessa maneira, confira a seguir onde assistir ao jogo do Galatasaray x Barcelona ao vivo hoje.

No primeiro jogo, as equipes ficaram no empate sem gols, o que significa que o duelo está completamente aberto. Quem ganhar, se classifica para as quartas de final. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada e, se nada mudar, a disputa de pênaltis acontecerá.

Onde assistir jogo do Galatasaray x Barcelona

O jogo entre Galatasaray x Barcelona vai ter transmissão ao vivo na TV Cultura e ESPN, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

O torcedor também pode acompanhar através do serviço de streaming Star +, plataforma por assinatura, disponível no site (www.starplus.com) ou aplicativo.

Como estão as equipes na temporada?

O Galatasaray tentou, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro jogo contra o Barcelona. Agora, com a presença da sua fanática torcida, espera assustar os espanhóis e garantir a vitória para arrumar as malas até a próxima fase da Liga Europa. Pelo Campeonato Turco, o elenco vem na décima primeira posição com 38 pontos.

Do outro lado, o Barcelona chegou até aqui depois de não se classificar na Champions League. Depois, bateu o Napoli nos playoffs e garantiu-se nas oitavas. No entanto, esbarrou em um forte oponente turco que promete complicar a vida do elenco da Catalunha até o último segundo. Por isso, o treinador Xavi deve contar com força total para levar para casa a classificação.

Veja também: História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol

Escalações de Galatasaray x Barcelona:

Arda Turan é o único desfalque em trabalho de recuperação para o elenco da casa.

Provável Galatasaray: Peña; Aanholt, Marcão, Nelsson, Boey; Kutlu, Antalyali, Feghouli, Akturkoglu; Babel, Mohamed

Já para Xavi, técnico do Barça, não poderá contar com Ansu Fati, Sergi Roberto e Samuel Umtiti, lesionados, enquanto Dani Alves não pode jogar a competição.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Dest, Eric García, Alba; González, De Jong, Pedri; Aubameyang (Depay), Traoré, Torres

Último jogo Galatasaray x Barcelona

O último encontro de Galatasaray e Barcelona pelos gramados aconteceu em 10 de março de 2022, última quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final na Liga Europa.

Os dois empataram sem gols, jogando em Barcelona, na Espanha, deixando o confronto totalmente aberto.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da Liga Europa hoje

Sete partidas das oitavas de final serão realizadas nesta quinta-feira. Os oito vencedores se juntam ao RB Leipzig, já classificado após a desqualificação do Spartak Moscow.

Estrela Vermelha x Rangers – 14h45

Galatasaray x Barcelona – 14h45

Bayer Leverkusen x Atalanta – 14h45

Monaco x Braga – 14h45

Eintracht Frankfurt x Betis – 17h

West Ham x Sevilla – 17h

Lyon x Porto – 17h

+ Quando e onde assistir o sorteio quartas Champions League 2022