Onde assistir jogo do Monaco hoje x Ferencváros e horário (15/09)

Valendo a segunda rodada do grupo H na Liga Europa, Monaco e Ferencváros disputam nesta quinta-feira, 15 de setembro, no Stade Louis II, às 13h45 (Horário de Brasília). Ainda na fase de grupos, saiba onde assistir jogo do Monaco hoje ao vivo. Equipes disputam a liderança do grupo nesta quinta.

Disputam também o grupo H na Liga Europa as equipes de Estrela Vermelha e Trabzonspor.

Onde assistir jogo do Monaco hoje ao vivo?

O jogo do Monaco hoje na Liga Europa vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 13h45 (horário de Brasília), disponível para todos os assinantes do Brasil.

A partida nesta quinta-feira não terá transmissão em nenhum canal de televisão. Isso significa que a única possibilidade de acompanhar todas as emoções do confronto na Liga Europa será pelo Star +, serviço de streaming por assinatura.

Para quem já conhece a plataforma e é assinante, pode acessar o aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV com a senha e e-mail de usuário, com acesso na programação de filmes, séries e canais de entretenimento. Por diferentes pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, o torcedor tem acesso aos filmes, séries e desenhos, além dos diversos canais de televisão fechada.

Monaco x Ferencváros:

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Stade Louis II, em Monaco

Arbitragem: Espen Eskås

VAR: David Coote

Onde assistir Feyenoord x Sturm hoje: Star +

Monaco x Ferencváros: como estão as equipes na temporada?

Para a alegria dos torcedores, o Monaco venceu o Estrela Vermelha em sua estreia na Liga Europa. Com os três pontos conquistados, assumiu a segunda posição do grupo com 3 pontos. Isso porque está em desvantagem com o Ferencváros no saldo de gols. Por isso a partida nesta quinta-feira é tão importante ao clube monegasco, já que pode assumir a liderança do grupo.

No Campeonato Francês está em 7º lugar com onze pontos.

Provável escalação do Monaco: Nubel; Disasi, Badiashile, Aguilar; Caio Henrique, Fofana, Camara, Vanderson; Golovin, Ben Yedder e Diatta.

Do outro lado, o Ferencváros é o atual líder com três pontos no grupo H da Liga Europa, depois de vencer o Trabzonspor na rodada de estreia. O elenco húngaro deve manter os titulares dentro de campo nesta quinta-feira, mesmo fora de casa, para garantir os três pontos e consequentemente a permanência na ponta da tabela.

No Campeonato Húngaro, o elenco verde está em primeiro lugar com 18 pontos.

Provável escalação do Ferencváros: Dibusz; Mmaee, Botka, Knoester, Civic; Laidouni, Siger, Gojak, Auzqui; Marquinhos e Ryan Mmaee.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), o Monaco venceu o Lyon por 2 a 1, dentro de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês. Os gols foram de Badiashile e Maripán, além de Ekambi.

Já o Ferencváros, também no domingo, venceu o Kisvárda por 3 a 0, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Húngaro na nova temporada.

Jogos da Liga Europa hoje

Valendo os três pontos na segunda rodada da Liga Europa, a bola vai rolar em quinze partidas nesta quinta-feira, 15 de setembro, na primeira fase da competição.

O destaque fica para o encontro de Sheriff e Manchester United, com a presença de Cristiano Ronaldo em campo nesta quinta. Já o Arsenal, que iria enfrentar o PSV, teve a partida desmarcada pela UEFA.

São trinta e duas equipes na fase de grupos divididas em oito grupos. Apenas o primeiro colocado avança de cada grupo avança até as oitavas, com o segundo lugar classificado aos playoffs, enquanto o terceiro disputará a Conference League.

Confira a seguir os jogos da rodada.

Quinta-feira – 13h45

Real Sociedad x Omonia – 13h45

Olympiacos x Freiburg – 13h45

Sheriff x Manchester United – 13h45

Feyenoord x Sturm – 13h45

Qarabag x Nantes – 13h45

Monaco x Ferencváros – 13h45

Trabzonspor x Estrela Vermelha – 13h45

Midtjylland x Lazio – 13h45

Quinta-feira

Rennes x Fenerbahce – 16h

Bodo/Glimt x Zurich – 16h

Roma x HJK – 16h

Dínamo de Kiev x AEK Larnaca – 16h

Braga x Union Berlin – 16h

Betis x Ludogorets – 16h

Union x Malmo – 16h

+ Liga das Nações: como funciona o torneio entre seleções europeias