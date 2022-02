Onde assistir jogo do Napoli x Barcelona hoje ao vivo e horário – 24/02

O Napoli enfrenta o Barcelona nesta quinta-feira, 24/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, pelo jogo de volta nos playoffs da Liga Europa. Onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo o torcedor descobre a seguir.

Onde assistir jogo do Napoli e Barcelona hoje

O jogo do Napoli e Barcelona hoje vai passar nos canais TV Cultura e ESPN, além do streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

O canal da Cultura é gratuito para todo o Brasil, enquanto a ESPN só está disponível em operadoras. Já a plataforma de streaming pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 24/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Sergei Karasev (Rússia)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli, na Itália

Transmissão: TV Cultura, ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Napoli fez bonito no jogo de ida dos playoffs, mas não conseguiu conquistar a vantagem para si. Agora, precisa da vitória se quiser se garantir na próxima fase da Liga Europa, já que o quesito gol fora de casa não existe mais para a UEFA. No Campeonato Italiano, entretanto, aparece em terceiro lugar com 54 pontos, lutando pela liderança.

Enquanto isso, o time do Barcelona passou por apuros na primeira partida da competição e, por isso, precisa retomar o seu bom desempenho pelos gramados se quiser carimbar o seu passaporte até as oitavas de final da Liga Europa hoje. Por fim, no Campeonato Espanhol, aparece em quarta posição com 42 pontos depois de vencer o Valencia no último fim de semana.

Escalação de Napoli x Barcelona

Os jogadores Politano, Lozano e Lobotka continuam trabalhando no departamento médico italiano.

Do outro lado, os espanhóis não poderão contar com Dani Alves, Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Ansu Fati e Memphis.

Napoli: Meret (Ospina); Mário Rui, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Elmas; Insigne, Osimhen

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué, Alba; De Jong, Pedri, González; Aubameyang, Dembele, Fernan Torres

Relembre como foi o primeiro jogo entre Napoli x Barcelona

