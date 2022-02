Jogo do Rangers x Borussia Dortmund hoje: onde assistir e horário – 24/02

O Rangers recebe o Borussia Dortmund nesta quinta-feira, 24/02, com a bola rolando a partir das 17h (Horário de Brasília), no Ibrox Stadium, na cidade de Glasgow, pelo jogo de volta nos playoffs da Liga Europa. Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje

O jogo do Rangers e Borussia Dortmund hoje contará com transmissão no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 24/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Local: Ibrox Stadium, na cidade de Glasgow, na Escócia

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Rangers fez bonito no jogo de ida e garantiu a vantagem para si. Com o pé na frente para alcançar as oitavas de final da Liga Europa, o grupo escocês só precisa de um empate sem gols ou até mesmo uma pequena vitória para carimbar o seu passaporte até a próxima fase, onde descobrirá por sorteio o adversário novo.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund busca a recuperação nos playoffs do torneio internacional mesmo depois do baile que tomou em campo. No fim de semana, o grupo goleou o Borussia Monchengladbach, aumentando a vantagem que possui em segundo lugar no Campeonato Alemão. Por isso, o time entra com a confiança no alto.

Escalação do Borussia Dortmund para o jogo de hoje

Hagi é o único desfalques para o time anfitrião.

Do outro lado, o técnico Marco Rose não pode contar com Haaland, Zagadou, Morey, Akanji e Reyna.

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Lundstram; Arfield, Aribo, Kent; Morelos

Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Hummels, Pongracic; Thorgan Hazard, Dahoud, Bellingham, Guerreiro; Marco Reus, Julian Brandt, Malen

Relembre como foi o primeiro jogo entre Borussia Dortmund x Rangers.

Jogos da Liga Europa hoje

Oito jogos de volta nos plaoyffs da Liga Europa acontecem nesta quinta-feira, 24 de fevereiro.

Olympiacos x Atalanta – 14h45

Lazio x Porto – 14h45

Dínamo Zagreb x Sevilla – 14h45

Real Sociedad x RB Leipzig – 14h45

Napoli x Barcelona – 17h

Braga x Sheriff – 17h

Betis x Zenit – 17h

Rangers x Borussia Dortmund – 17h

