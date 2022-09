Onde assistir Lazio x Feyenoord hoje, horário e escalação (8/9)

Disputando a rodada de estreia na Liga Europa pelo grupo F, as equipes de Lazio e Feyenoord se enfrentam nesta quinta-feira, 8 de setembro, às 16h (horário de Brasília). A partida será realizada no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, por isso confira onde assistir Lazio x Feyenoord hoje a seguir.

Também integram o grupo A da Liga Europa as equipes de Midtjylland e Sturm. Nesta quinta, ambos os times se enfrentam na Áustria, pela primeira rodada na fase de grupos.

Onde assistir Lazio x Feyenoord hoje ao vivo

O jogo da Lazio e Feyenoord hoje terá transmissão do Star +, a partir das 16h (horário de Brasília). A plataforma de streaming está disponível em todo o país, apenas para assinantes.

É isso mesmo o que você leu torcedor, a partida nesta quinta-feira só terá transmissão pela plataforma de streaming, disponível para assinantes que possuem o acesso na página. Mas você sabe como funciona ou como tornar-se membro?

O Star + é uma plataforma de streaming com filmes, séries e canais de TV, com retransmissão ao vivo dos principais jogos de futebol. Para tornar-se assinante basta acessar www.starplus.com e escolher o pacote, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

O aplicativo está disponível no aplicativo para o celular, Android ou iOS, tablet, computador e smart TV.

Lazio x Feyenoord

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma, Itália

Arbitragem: Ricardo de Burgos

VAR: Guillermo Cuadra Fernández

Rodada: Primeira rodada do grupo F

Onde assistir Lazio x Feyenoord hoje: Star +

Lazio e Feyenoord na temporada

A estreia da Lazio na Liga Europa promete ser acirrada, já que enfrenta um grande adversário do futebol internacional. Se vencer, pode assumir a liderança do grupo, dependendo da quantidade de gols que marcar, assim como os adversários.

Pelo Campeonato Italiano, o elenco vem na 9ª posição com 8 pontos, colecionando duas vitórias, dois empates e uma derrota na temporada, em campanha regular dentro de campo. A diferença com o primeiro colocado é de seis pontos.

Fique de olho em: Immobile e Felipe Anderson.

Do outro lado, os holandeses fazem uma excelente temporada no Campeonato Holandês, ocupando a vice-liderança com 13 pontos, apenas dois a menos que o líder Ajax. O grupo conquistou até aqui quatro vitórias e um empate, sem perder na competição. Por isso, o elenco vem 100% confiante no duelo de estreia da Liga Europa nesta quinta-feira.

Fique de olho em: Danilo e Dilrosun.

Prováveis escalações de Lazio x Feyenoord:

A equipe italiana não tem desfalques para a partida desta quinta-feira. Por isso, todos os jogadores titulares devem estar em campo, como Immobile e o brasileiro Felipe Anderson.

Provável escalação de Lazio: Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

O mesmo acontece para os holandeses, sem novas baixas para a partida desta quinta, na rodada de estreia.

Provável escalação de Feyenoord: Bijlow; Rasmussen, Pedersen, Trauner, Hancko; Bjorkan, Timber, Kokçu; Walemark, Danilo e Dilrosun.

Últimos jogos:

LAZIO:

Sampdoria 1 x 1 Lazio – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Italiano

Lazio 1 x 2 Napoli – Sábado, 03/09 – Campeonato Italiano

FEYENOORD:

Feyenoord 4 x 0 Emmen – Sábado, 27/08 – Campeonato Holandês

Go Ahead Eagles 3 x 4 Feyenoord – Sábado, 03/09 – Campeonato Holandês

No fim de semana, confira coo foi o último jogo da Lazio.

Próximos jogos:

LAZIO:

Lazio x Verona – Domingo, 11/09 às 13h – Campeonato Italiano

Midtjylland x Lazio – Quinta-feira, 15/09 às 13h45 – Liga Europa

FEYENOORD:

Feyenoord x Sparta Roterdã – Domingo, 11/09 às 15h – Campeonato Holandês

Feyenoord x Sturm – Quinta-feira, 15/09 às 13h45 – Liga Europa

