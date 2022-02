Onde assistir Lazio x Porto hoje ao vivo, horário e escalações – 24/02

A Lazio recebe o Porto nesta quinta-feira, 24/02, a partir das 14h45 (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma na Itália, pelo jogo de volta nos playoffs da Liga Europa. Onde assistir o jogo do Lazio x Porto hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Lazio x Porto hoje

O jogo do Lazio e Porto hoje vai passar no canal ESPN 4 e streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 24/02/2022

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemanha)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na cidade de Roma, na Itália

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O elenco da Lazio perdeu na primeira partida dos playoffs. Agora, precisa correr atrás do resultado em seu favor se quiser garantir-se na próxima fase da Liga Europa em busca quem sabe do título. No fim de semana, o time empatou com a Udinese pelo Campeonato Italiano, aparecendo em sexto lugar com 43 pontos.

Enquanto isso, o Porto garantiu-se com a vantagem em casa na primeira rodada dos playoffs este ano. Por isso, precisa apenas de um empate sem gols ou uma simples vitória para confirmar a classificação até as oitavas da Liga Europa. Por fim, está em primeiro lugar no Campeonato Português com 63 pontos.

Escalação de Lazio e Porto

O time italiano ainda não pode contar com Acerbi, Lazzari e Akpa, enquanto Zaccagni cumpre suspensão.

Do outro lado, os portugueses não terão Manafá.

Lazio: Strakosha; Patric, Felipe, Hysaj, Marusic; Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Cabral, Felipe Anderson, Immobile

Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Sanusi; Uribe, Otávio, Vitinha, Aquino; Martínez, Fábio Vieira

Relembre como foi o primeiro jogo entre Lazio x Porto.

