Onde assistir Lyon x West Ham ao vivo? Horário da Liga Europa (14/04)

Tem Lucas Paquetá em campo! Lyon e West Ham disputam nesta quinta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), a partida de volta das quartas de final da Liga Europa de 2022, com a bola rolando no Parc Olympique Lyonnais, na França. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Lyon x West Ham ao vivo.

O empate de 1 x 1 no jogo de ida deixou tudo em aberto. Quem vencer está classificado para a semifinal da Liga Europa onde vai enfrentar Eintracht Frankfurt ou Barcelona. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada e, se necessário, a disputa de pênaltis.

Onde assistir Lyon x West Ham ao vivo?

O jogo entre Lyon e West Ham nesta quinta-feira, 14 de abril de 2022, nas quartas de final da Liga Europa, vai ser transmitido ao vivo no canal ESPN 4 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), a partir das 16h, no horário de Brasília.

O canal da ESPN 4 está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas torcedores que tem a emissora em seu pacote poderão acompanhar. O canal da Disney tem exclusividade na transmissão da Liga Europa e, por isso, é o único que passa os jogos.

Para quem não tem TV paga, a opção é assistir através do streaming Star +, também por assinatura, disponível no site ou aplicativo. Para escolher o pacote que deseja, basta acessar o portal (www.starplus.com), e, pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês, escolher o pacote.

Os assinantes podem assistir a partida da Liga Europa nesta quinta na SmarTV, aplicativo para Android e iOS, tablets e até mesmo no computador.

Data: 13/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Olympique Lyonnais, na França

Arbitragem: Sandro Schärer (Suíça)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Lyon e West Ham na Liga Europa 2022

A equipe do Lyon é a grande favorita pelo título da Liga Europa este ano. Garantiu-se em primeiro lugar no grupo A com 16 pontos depois de vencer seis partidas e empatar uma. Depois, nas oitavas, bateu facilmente o Porto com dois gols de vantagem. Agora, o elenco de Peter Bosz vai com tudo para cima do adversário para manter o favoritismo no torneio.

Do outro lado, o West Ham surpreendeu ao se classificar em primeiro lugar no grupo H, com 13 pontos oriundos de quatro vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos da Liga Europa. Com dois gols no agregado, superou o Monaco nas oitavas de final e, agora, tem a oportunidade de chegar longe na competição em busca do título.

Escalação do Lyon x West Ham

Escalação do Lyon: Pollersbeck, Emerson, Lukeba, Boateng, Gusto, Ndombele, Aouar, Toko-Ekambi, Lucas Paquetá, Faivre e Dembele

Escalação do West Ham: Areola, Dawson, Coufal, Diop, Masuaku, Lanzini, Rice, Soucek, Bowen, Pablo Fornals e Michail Antonio

Último jogo do Rangers x Lyon

O último o jogo entre Lyon e West Ham aconteceu na quinta-feira, 7 de abril de 2022, pelo jogo de ida nas quartas de final da Liga Europa.

Por 1 x 1, as equipes empataram com gols de Bowen no começo do segundo tempo para os ingleses e Ndombelé, aos 21 do segundo tempo para os franceses. Cresswell, do West Ham, foi expulso no final do primeiro tempo.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os dois.

