Confira onde assistir ao jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Monaco @AS_Monaco

Jogo do Monaco hoje x Braga (17/03/2022): onde assistir ao vivo e horário

Nesta quinta-feira, Monaco e Braga se enfrentam a partir das 14h45, no Stade Louis II, na França, pela partida de volta nas oitavas de final da Liga Europa em 2022. Confira a seguir onde assistir ao jogo do Monaco hoje ao vivo.

No primeiro jogo, o elenco português venceu por 2 a 0 e, por isso, tem a vantagem ao seu lado. Basta um empate para o Braga classificar-se, enquanto os franceses precisam do resultado com três gols ou mais.

Onde assistir jogo do Monaco hoje

A partida entre Monaco e Braga vai passar ao vivo do streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

O elenco do Monaco terminou em primeiro lugar no grupo B com 12 pontos, ou seja, venceu três partidas e empatou outras três pela primeira fase da Liga Europa. Nas oitavas, o clube francês perdeu o primeiro jogo mas, nesta quinta-feira, jogando em casa, tem a oportunidade de garantir a classificação custe o que custar.

Enquanto isso, o Braga ficou em segundo lugar com 10 pontos no grupo F, ou seja, garantiu três vitórias, um empate e duas derrotas na temporada. Depois, nos playoffs, superou o Sheriff nos pênaltis pela segunda partida. Dessa maneira, precisa apenas de um simples empate para carimbar o seu passaporte até as quartas.

Escalações de Monaco x Braga:

Nikolic não está apto para jogar em campo hoje.

Provável Monaco: Nubel; Vanderson, Disasi, Matsima, Caio Henrique; Tchouameni, Matazo, Jean Lucas; Volland, Gelson Martins, Ben Yedder

Aos visitantes, Hagi não estará em campo nesta quinta-feira.

Provável Braga: Matheus; Fabiano, Carmo, Tormena; Gomes, Horta, Musrati, Yan Couto; Medeiros, Ricardo Jorge Luz Horta; Abel Ruiz

Último jogo Monaco x Braga

A última vez que Monaco e Braga entraram em campo para disputarem aconteceu no dia 10 de março de 2022, pela semana passada, nas oitavas de final da Liga Europa.

O time do Braga venceu o por 2 a 0, com gols de Abel Ruiz e Vitor Manuel, garantindo a vantagem.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

