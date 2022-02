Onde assistir o sorteio da Liga Europa ao vivo e horário hoje – 25/02

A UEFA realiza nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, o sorteio para definir os confrontos das oitavas de final na Liga Europa pela temporada 2021/22. O evento vai começar às 08h (Horário de Brasília), na sede da entidade, em Nyon, na Suíça. Onde assistir ao vivo o sorteio da Liga Europa hoje o torcedor confere a seguir.

Onde vai passar o sorteio da Liga Europa 2021/22?

O sorteio da Liga Europa pela UEFA vai passar no canal ESPN 4, no streaming Star + e através do site da UEFA de graça, a partir das 08 horas da manhã, pelo horário de Brasília.

O canal só está disponível em operadoras por assinatura, assim como o streaming pelo valor de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Já o site da UEFA transmite de graça para todos os internautas através do site oficial (www.uefa.com).

ESPN 4 – SKY: 194 e 573 / CLARO: 73 e 573 / OI: 163 e 73 / VIVO: 53, 465, 876 e 573

UEFA OFICIAL – Site Oficial da UEFA (www.uefa.com) ao vivo e de graça para você acompanhar

Quais são os potes do sorteio das oitavas na Liga Europa?

O sorteio das oitavas de final apresenta dois potes: o primeiro reúne as equipes que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos e o segundo com os times que venceram os confrontos nos playoffs.

Ao todo, são 16 equipes disputando as oitavas, com oito em cada um dos potes. É importante ressaltar que, nesta fase, times do mesmo país não podem se enfrentar, enquanto os integrantes do pote 1 serão os cabeças de chave no sorteio.

As oitavas vão acontecer em dois jogos, ida e volta, onde os cabeças de chave (pote 1) tem o direito de disputar o segundo jogo em casa.

Confira a seguir todos os times e potes separados para o sorteio de hoje.

POTE 1 (TIMES QUE AVANÇARAM EM PRIMEIRO LUGAR NO GRUPO)

Estrela Vermelha (Sérbia)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Galatasaray (Turquia)

Leverkusen (Alemanha)

Lyon (França)

Monaco (França)

Spartak Moscou (Rússia)

West Ham (Inglaterra)

POTE 2 (TIMES VENCEDORES DOS PLAYOFFS)

Atalanta (Itália)

Barcelona (Espanha)

Betis (Espanha)

Braga (Portugal)

Leipzig (Alemanha)

Porto (Portugal)

Rangers (Escócia)

Sevilla (Espanha)

Quando vai acontecer as oitavas da Liga Europa 2022?

As oitavas de final da Liga Europa estão marcadas para acontecer em 10 de março, e a volta no dia 17 do mesmo mês em 2022. Até as semifinais, todos os confrontos do torneio acontecem de quinta-feira.

A UEFA, entretanto, indicou que apenas Porto e Bétis jogarão a primeira mão dos jogos no dia 9 de março, quarta-feira, para evitar um confronto entre Braga e Sevilla, respetivamente

Os oito vencedores avançam para as quartas de final, também com sorteio para definir. A seguir, confira as principais datas da Liga Europa em 2022.

Oitavas de final (10 e 17 de março)

Quartas de final (7 e 14 de abril)

Semifinais (28 de abril e 5 de maio)

Final em Sevilla (18 de maio)

