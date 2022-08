Onde assistir o sorteio da Liga Europa hoje ao vivo e horário (26/8)

Na manhã desta sexta-feira, 26 de agosto, a UEFA realiza o sorteio para definir a fase de grupos na Liga Europa da temporada 2022/23. O evento tem início às 08h (horário de Brasília), em Istambul, na Turquia. Confira onde assistir o sorteio da Liga Europa hoje ao vivo pela TV e também online a seguir.

Onde assistir o sorteio da Liga Europa hoje?

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa vai passar na ESPN 4 e Star +, com início às 08h (horário de Brasília).

Para acompanhar todos os detalhes do sorteio pela televisão, é necessário sintonizar o canal da ESPN, disponível em todo o território brasileiro através das operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a emissora em sua programação.

Prefere assistir pelo celular? Então o torcedor deve acessar o Star +, plataforma de streaming. No entanto, apenas assinantes é quem tem a opção de acompanhar o sorteio pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou na própria smart TV, assim como pelo navegador www.starplus.com. Para tornar-se membro, os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90.

1 – O primeiro passo para assistir no celular através do Star+ é abrir o aplicativo, ou então pelo navegador, o processo é o mesmo. Se você já e assinante, clique em “entrar”, mas se não é o caso aperte “assinar agora”.

2 – O segundo passo é colocar o e-mail e a senha de usuário, caso tenha a plataforma assinada. Se não for o caso, aí o torcedor deve clicar para escolher o pacote que melhor lhe agrada, preencher com e-mail, senha, conta do cartão e todas as informações.

Como funciona o sorteio da Liga Europa na fase de grupos?

O sorteio da Liga Europa que define a fase de grupos é similar ao realizado na Champions, principal competição de futebol da UEFA.

São 32 equipes, onde doze vem das eliminatórias automáticas, dez vencedores dos playoffs da Liga Europa e dez garantidas nos playoffs da Champions, ou no caminho da terceira fase preliminar da competição.

Os times são divididos em quatro potes de acordo com os seus coeficientes no ranking da UEFA, estabelecido no início da temporada e com os princípios estabelecidos pelo Comitê de Competições de Clubes. A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar.

No sorteio, os times do pote 1 são cabeças de chave nos grupos. Depois, são sorteados os clubes do pote 2, 3 e por fim o 4 para encerrar os oito grupos.

Confira todos os potes para o sorteio da Liga Europa a seguir.

POTE 1

Roma (ITA)

Manchester United (ING)

Arsenal (ING)

Lazio (ITA)

Sporting Braga (POR)

Estrela Vermelha (SER)

Dínamo de Kiev (UCR)

Olympiakos (GRE)

POTE 2

Feyenoord (HOL)

Stade Rennais (FRA)

PSV (HOL)

Monaco (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Qarabag (AZB)

Malmo (SUE)

Ludogorets (BUL)

POTE 3

Sheriff Tiaspol (MOL)

Betis (ESP)

FC Midtjylland (DIN)

Bodo/Glimt (NOR)

Ferencváros (HUN)

Union Berlin (ALE)

Freiburg (ALE)

Fenerbahce (TUR)

POTE 4

Nantes (FRA)

Helsinki (FIN)

Sturm (AUS)

Larnaca (CYP)

Omonia Nicosia (CYP)

FC Zurich (SUI)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Trabzonspor (TUR)

Quando começa a fase de grupos na Liga Europa?

A fase de grupos da Liga Europa começa no dia 8 de setembro, com a primeira rodada da nova temporada da competição.

Todos os jogos acontecem sempre na quinta-feira, em horários alternados. A logística da entidade busca sempre manter times do mesmo país em horários diferentes para evitar maiores complicações, além de mandos de campo diferentes.

Confira a seguir a agenda dos jogos da fase de grupos.

Primeira rodada: 8 de setembro de 2022

Segunda rodada: 15 de setembro de 2022

Terceira rodada: 6 de outubro de 2022

Quarta rodada: 13 de outubro de 2022

Quinta rodada: 27 de outubro de 2022

Sexta rodada: 3 de novembro de 2022

