Onde assistir Sheriff x Real Sociedad hoje ao vivo na Liga Europa – 06/10

Líder do grupo E com vantagem em três pontos, o Real Sociedad enfrenta o Sheriff nesta quinta-feira, às 13h45 (Horário de Brasília), no Estádio Zimbru, pela terceira rodada da Liga Europa. Quer saber onde assistir Sheriff x Real Sociedad hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Onde assistir Sheriff x Real Sociedad hoje ao vivo

O jogo do Sheriff e Real Sociedad hoje vai passar na ESPN 3 e Star +, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN exibe a partida nesta quinta-feira com exclusividade. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para adquirir a emissora.

Não é assinante da TV fechada? Você pode curtir através do Star + se for assinante. A plataforma disponibiliza a transmissão do futebol através do aplicativo para celular, tablet, computador e smartv com a assinatura no valor de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Informações do jogo do Sheriff x Real Sociedad hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Harald Lechner

Local: Estádio Zimbru,

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Escalações de Sheriff x Real Sociedad

Com apenas uma vitória garantida na fase de grupos, o Sheriff busca surpreender até mesmo os seus torcedores nesta quinta-feira para anotar a segunda vitória na competição. Com três pontos, se mantém em terceiro lugar enquanto pode assumir a liderança se vencer e descontar a diferença no saldo de gols.

Os anfitriões não têm desfalques para o jogo desta quinta.

Escalação do Sheriff: Koval; Kiki, Kpozo, Radeljic, Zohouri; Badolo, Kyabou, Diop; Atiemwen, Akanbi e Ouattara.

Do outro lado, o Real Sociedad tem a oportunidade de permanecer na liderança se vencer o embate nesta quinta-feira. Com vantagem de três pontos diante dos oponentes, o elenco espanhol também conta com o tropeço de adversários como o Manchester United, para ter a maior diferença na fase de grupos.

Os espanhóis não poderão contar com Le Normand, Cho, Barrenetxea, Merquelanz, Sadiq e Oyarzabal, todos lesionados.

Escalação do Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Pacheco, Muñoz; Merino, David Silva, Zubimendi, Méndez; Sorloth e Kubo.

